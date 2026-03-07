Prix à la pompe : qu'est-ce qui a causé le 1 centime par litre d'essence dans une station-service de l'Essonne ?

Que s'est-il passé à la station Carrefour Market de Breuillet, en Essonne, ce jeudi 5 mars au soir ? Les automobilistes venus mettre de l'essence se sont rués sur les pompes avec des jerricans, le litre d'essence s'affichait à 0,01 Euro par erreur.

Alors que la crise de l'essence bat son plein en raison de la situation au Moyen-Orient, des automobilistes d'une station-service située dans le Carrefour Market de Breuillet, en Essonne, ont pu bénéficier d'une ristourne inattendue. Le soir du 5 mars 2026, la station-service du Carrefour Market local a indiqué un tarif hors du commun : 0,01 Euro le litre d'essence.

Pour marquer le coup, un automobiliste a même filmé la scène. La scène de joyeuses célébrations a pu ainsi être immortalisée en étant diffusée sur les réseaux sociaux. Sur la fameuse vidéo, on peut ainsi voir la station prise d'assaut : voitures en file, portières ouvertes, jerricans sortis des coffres...

Pourquoi une telle erreur ?

Dans les supermarchés Carrefour, les prix à la pompe sont encore saisis chaque jour de façon manuelle par les équipes des magasins. Ce qui explique l'erreur : il s'agit en réalité d'une simple faute de frappe. Elle a été corrigée dans la soirée de jeudi.

Comme le note Le Figaro, les automobilistes risquent de voir leur chance tourner court. Car s'il est vrai qu'en cas de différence entre le prix affiché et celui encaissé, la loi prévoit que le consommateur peut exiger le prix le plus bas, en revanche, cette règle ne s'applique pas en cas d'erreur évidente. Dans ce cas précis, la société Carrefour pourrait juridiquement demander le complément de prix aux automobilistes qui ont profité de l'erreur.