Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 7 mars 2026, 8 millions d'Euros en jeu [EN DIRECT]

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto du samedi 7 mars 2026. La Française des Jeux vous offre la chance de remporter la somme de 8 millions d'Euros.

8 millions d'Euros sont à remporter ce soir au tirage du loto de la FDJ ! Une somme importante qui ouvre de nombreuses perspectives si un ou des participants venaient à participer. Des travaux dans votre maison, un voyage sur une île paradisiaque, acheter une voiture de sport haut de gamme… Si vous remportez le jackpot de 8 millions d'Euros, il faudra penser à ce que vous pourriez faire d'une telle somme.

Et pour cela, il faut jouer au tirage du Loto de la FDJ de ce samedi 7 mars 2026 ! Rendez-vous donc sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente de la Française des Jeux. Attention cependant aux horaires d'ouverture qui peuvent être différents le week-end. Vous devrez demander un flash ou remplir une grille. Pour cela, il vous faut cocher cinq numéros sur 49 et un numéro chance sur 10. Le tout pour 2,20 Euros, mais vous pouvez aussi dépenser plus pour une grille multiple, qui vous permet de cocher des numéros supplémentaires. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot ! Bonne chance à toutes et tous !