Pas cher et bon pour la santé, c'est "le meilleur aliment pour bien maigrir" selon le Dr Cohen

Le célèbre nutritionniste recommande un aliment particulièrement rassasiant et peu calorique.

Quand on veut perdre du poids, il peut être difficile de savoir vers quels aliments se tourner. Mais bonne nouvelle, un aliment accessible, facile à cuisiner et versatile est unanimement recommandé par les spécialistes aux personnes qui veulent perdre du poids, et plus globalement à tous ceux qui veulent manger sainement.

Cet aliment qui coche toutes les cases, c'est l’œuf. Malgré les idées reçues qui ont la vie dure, "c'est un aliment quasi magique" pour le Dr Jean-Michel Cohen. L’œuf est particulièrement bénéfique pour la perte de poids. C'est un effet un aliment "extrêmement rassasiant" grâce à sa richesse en protéines, qui procurent une sensation de satiété. Deux œufs apportent en effet environ 12 grammes de protéines, qui sont particulièrement bien assimilées par l'organisme. "Il y a pas de meilleure protéine que celle des œufs", a ainsi affirmé dans une vidéo le diététicien Raphaël Gruman.

Pour sa teneur en protéines, l’œuf est peu calorique. En moyenne, un œuf apporte 80 kcal. Bien sûr, tout dépend de la manière de le cuisiner, et notamment si vous ajoutez des matières grasses ! Les œufs durs, pochés ou à la coque sont par exemple moins caloriques que cuisinés au plat ou brouillés. C'est cette teneur importante en protéines associée aux faibles calories qui fait de cet aliment un réel atout pour contrôler son poids. "Les œufs ça fait perdre du poids, ça va te permettre de ne pas avoir faim", confirme Raphaël Gruman.

Un des avantages de l’œuf est sa versatilité : vous pouvez en manger "dès le matin par exemple" pour apporter la "satiété nécessaire pour tenir toute la matinée et éviter les fringales", conseille le diététicien. Il sera surtout bénéfique au petit-déjeuner si vous en consommez à la place d'aliments sucrés comme des viennoiseries ou des céréales. Le Dr Cohen conseille également de "toujours laisser trainer des œufs durs dans votre réfrigérateur et quand vous avez une sensation de faim, allez-y !".

Au-delà de sa teneur en protéines et de sa faible valeur énergétique, l’œuf est aussi "un aliment complet", continue le Dr Cohen. Il apporte en effet des graisses, des minéraux et des vitamines. Il contient de la vitamine A, D ou encore B12, mais aussi du potassium ou encore du fer. Et pas d'inquiétude : l’œuf n'augmente pas le cholestérol. Avec tous ces bienfaits, l’œuf "est tout simplement un des meilleurs aliments que tu puisses consommer", conclut Raphaël Gruman.