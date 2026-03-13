Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce vendredi 13 mars 2026, 13 millions d'euros en jeu
LOTO. Super Loto du vendredi 13 ce soir ! Treize millions d'euros sont promis à qui trouvera les résultats.
Le tirage Loto devrait susciter les convoitises. Ce 13 mars 2026, vendredi 13 oblige, la Française des jeux organise un Super Loto. Au programme : pas moins de 13 millions d'euros sont mis en jeu. Mais à l'annonce des résultats Loto gagnants, il y aura aussi de nombreux codes LOTO qui seront exceptionnellement annoncés ce vendredi soir. En effet, ce ne sont pas les 10 codes habituels, mais bien 50 codes LOTO, qui permettront chacun de faire remporter 20 000 euros à leurs propriétaires, qui seront tirés au sort. Concrètement, il y aura un million d'euros qui sera remis à une cinquantaine de vainqueurs ce vendredi soir. Tous les résultats Loto seront dévoilés ici vers 20h30 :
Comment parier sur le résultat Loto gagnant ?
Il n'y a malheureusement pas de méthode spécifique pour remporter un tirage Loto. La chance y est pour beaucoup. Le hasard aussi. Pas de recette miracle donc, même si certains vainqueurs diront être persuadés que leurs chiffres fétiches ont fini par payer ou que c'était leur jour et que l'option flash a fait d'eux des millionnaires.
Une certitude néanmoins, il est vivement conseillé de parier sur des gros chiffres. Ils n'ont pas plus de chance de sortir que les petits, mais les joueurs ont tendance à moins parier sur eux. Ce qui veut dire que si jamais vous trouvez le résultat gagnant, vous aurez moins de chance de... devoir partager le jackpot avec quelqu'un d'autre.
Les vainqueurs du tirage Loto de mercredi savent de quoi ils parlent ! En effet, alors que la suite 10 - 12 - 14 - 16 - 18 est sortie, les trois millions d'euros en jeu ont dû être divisés entre non pas deux ou trois joueurs, mais bien neuf ! Un record. Chacun des grands gagnants qui avaient pourtant trouver tout le résultat Loto est finalement reparti avec seulement 333 334 euros.
19:34 - Que se passe-t-il si vous remporter le jackpot du Super Loto ?
Pour les gains inférieurs à 30 000 euros, il est possible pour le gagnant de retirer son gain dans un point de vente FDJ, en se présentant avec son ticket, un RIB et une pièce d’identité en cours de validité. En revanche, à partir de 30 001 euros, il faut prendre rendez-vous dans un centre de paiement FDJ !
19:23 - À quelle heure seront révélés les résultats du tirage Loto ?
Ce 13 mars, le Super Loto du vendredi 13 met en jeu une cagnotte exceptionnelle de 13 000 000 d’euros. Les résultats du Loto tombent généralement à partir de 20h30. La combinaison gagnante sera annoncée quoi qu'il arrive sur TF1 dans la foulée du JT de 20 Heures.
19:05 - Comment jouer au Super Loto du vendredi 13 ?
- Étape une : sélectionner cinq numéros parmi les 49 proposés.
- Étape deux : choisir un numéro Chance parmi les dix disponibles.
- Étape trois : valider sa grille en ligne ou la remettre au détaillant FDJ.
- Étape quatre : patienter jusqu'au moment du tirage Loto et retenir son souffle (ou pas) à l'annonce des résultats !
À noter que si vous jouez en point de vente FDJ, le reçu de jeu doit être conservé. Il est indispensable pour vérifier un gain éventuel et effectuer les démarches de paiement.
18:53 - Jusqu'à quelle heure peut-on jouer au tirage Loto ?
Super Loto ou simple Loto, il n'y a pas de changement d'heure spécifique. Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour essayer de trouver les résultats Loto. Au-delà, il leur sera toujours possible de tenter leur chance, cependant, leur grille sera validée pour le tirage Loto suivant.
Après le Super tirage Loto du vendredi 13 février dernier, la Française des jeux propose à nouveau un Super Loto de 13 millions d'euros et de 50 codes de 20 000 euros chacun ce vendredi 13 mars 2026.