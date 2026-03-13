Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce vendredi 13 mars 2026, 13 millions d'euros en jeu

LOTO. Super Loto du vendredi 13 ce soir ! Treize millions d'euros sont promis à qui trouvera les résultats.

Le tirage Loto devrait susciter les convoitises. Ce 13 mars 2026, vendredi 13 oblige, la Française des jeux organise un Super Loto. Au programme : pas moins de 13 millions d'euros sont mis en jeu. Mais à l'annonce des résultats Loto gagnants, il y aura aussi de nombreux codes LOTO qui seront exceptionnellement annoncés ce vendredi soir. En effet, ce ne sont pas les 10 codes habituels, mais bien 50 codes LOTO, qui permettront chacun de faire remporter 20 000 euros à leurs propriétaires, qui seront tirés au sort. Concrètement, il y aura un million d'euros qui sera remis à une cinquantaine de vainqueurs ce vendredi soir. Tous les résultats Loto seront dévoilés ici vers 20h30 :

Comment parier sur le résultat Loto gagnant ?

Il n'y a malheureusement pas de méthode spécifique pour remporter un tirage Loto. La chance y est pour beaucoup. Le hasard aussi. Pas de recette miracle donc, même si certains vainqueurs diront être persuadés que leurs chiffres fétiches ont fini par payer ou que c'était leur jour et que l'option flash a fait d'eux des millionnaires.

Une certitude néanmoins, il est vivement conseillé de parier sur des gros chiffres. Ils n'ont pas plus de chance de sortir que les petits, mais les joueurs ont tendance à moins parier sur eux. Ce qui veut dire que si jamais vous trouvez le résultat gagnant, vous aurez moins de chance de... devoir partager le jackpot avec quelqu'un d'autre.

Les vainqueurs du tirage Loto de mercredi savent de quoi ils parlent ! En effet, alors que la suite 10 - 12 - 14 - 16 - 18 est sortie, les trois millions d'euros en jeu ont dû être divisés entre non pas deux ou trois joueurs, mais bien neuf ! Un record. Chacun des grands gagnants qui avaient pourtant trouver tout le résultat Loto est finalement reparti avec seulement 333 334 euros.