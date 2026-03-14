Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 14 mars 2026, deux millions d'Euros à remporter [EN DIRECT]

LOTO. Le tirage Loto de la FDJ de ce samedi 14 mars 2026 vous propose de remporter la somme de 2 millions d'Euros. Retrouvez les résultats dans l'article ci-dessous.

Ce samedi 14 mars 2026, la Française des jeux [FDJ] propose de remporter 2 millions d'Euros. Il s'agit de la somme minimale qu'il est possible de remporter au tirage du Loto. Même si le Jackpot pourrait paraître modeste, il ne l'est pas du tout. Avec deux millions d'Euros, le ou les gagnants du tirage du Loto de la FDJ pourront mener à bien de nombreux projets.

Pour jouer, rien de plus simple, il faut remplir des grilles du Loto. Pour cela, rendez-vous chez un détaillant FDJ, sur le site fdj.fr ou encore sur l'application. Cette dernière est particulièrement pratique, puisqu'elle vous permet de jouer quand vous le voulez. Il suffit de sélectionner sur son smartphone votre tirage et votre mise. L'appli se télécharge gratuitement et en seulement quelques secondes. Ensuite, il faut se connecter à votre compte FDJ pour tenter votre chance. L'app vous permet même de simuler vos gains.

Vous avez jusqu'à 20 h 15 le soir du tirage pour tenter votre chance. Les tirages du Loto de la FDJ ont lieu tous les lundis, mercredis et samedis, comme ce soir. Bonne chance à toutes et à tous.