Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 23 mars 2026, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce premier tirage Loto de la semaine, la FDJ propose six millions d'euros. Quelqu'un trouvera-t-il les résultats Loto ?

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? Pour le tirage Loto de ce lundi 23 mars 2026, la FDJ propose six millions d'euros. C'est un peu plus que les cinq millions d'euros de la cagnotte moyenne remportée au Loto. Quoi qu'il en soit, pour les intéressés, il faudra plus que tenter de trouver le résultat Loto pour que cette proposition de devenir plus que riche se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant.

Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de trouver les bons résultats Loto et de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 20h30, soit à l'heure du tirage :

Bientôt un incroyable tirage Loto ?

Après deux Super Loto de 13 millions d'euros chacun et 50 codes LOTO permettant d'empocher 20 000 euros, à l'occasion des vendredis 13 de février et mars, la Française des jeux s'octroie une petite pause de tirage sensationnel. Sur le site de la FDJ, pas l'ombre d'un beau gros lot en vue. Il faudra patienter une occasion spéciale ou qu'un jackpot ne trouve pas preneur pendant plusieurs tirages Loto pour qu'à nouveau une belle cagnotte soit promise à qui trouvera les résultats Loto.