Vendée. Ils produisent de l'énergie avec une table de jardin... et vont la mettre en vente pour tous

Une jeune entreprise de Vendée a trouvé un moyen de produire de l'énergie solaire, d'une façon inédite.

Et si l'énergie solaire s'invitait naturellement dans notre quotidien, directement sur nos terrasses ? C'est le pari de l'entreprise Osoleil Mobilier, implantée à Talmont-Saint-Hilaire. Fondée par Martin Gigaud et Baptiste Guilloteau, la société a lancé une table de jardin innovante capable de produire de l'électricité, comme le rapporte le média Actus en Vendée.

Équipée de panneaux solaires français fabriqués en Alsace et d'une structure en aluminium conçue en Vendée par l'atelier 3T, cette table "made in France" se veut à la fois design et durable.

Reliée simplement à une prise extérieure, elle permet d'alimenter certains équipements domestiques en énergie renouvelable. Selon ses concepteurs, la table pourrait produire jusqu'à 604 kWh par an, soit l'équivalent de la consommation de plusieurs appareils du quotidien.

Pensée pour une utilisation accessible, la solution ne nécessite ni installation complexe ni démarches administratives. Une application permet également de suivre en temps réel la production énergétique.

Osoleil Mobilier mise sur sa responsabilité environnementale. Des matériaux locaux sont utilisés dans la fabrication des tables. De plus, les chaises assorties sont conçues en plastique recyclé issu de la mer Méditerranée. "Une innovation qui illustre le potentiel des énergies renouvelables à l'échelle domestique. Le panneau est garanti 25 ans". Les fondateurs ont souhaité contribuer à la vie locale en consacrant un certain montant de leur chiffre d'affaires à la cause de la région. 2% du chiffre d'affaires d'Osoleil sera, en effet, reversé à Bonvolema qui est une association talmondaise de solidarité internationale.