Tout le monde devrait essayer au moins une fois - la méthode suédoise pour se lever plus tôt le matin et qui fait du bien

Les Suédois ont une tradition pour réussir à sortir du lit. Avec un peu de méthode, ça devient facile.

"L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt". Vous avez tellement entendu ce proverbe qu'il vous fait désormais bailler immédiatement ? Nous aussi. Et pourtant, nous avons tous ressenti le plaisir des journées commencées très tôt, avec le plein de volonté et l'esprit tourné vers les projets. Mais l'obstacle principal - sortir de son lit douillet - est quand même sacrément important.

Il existe évidemment tout un tas de méthodes pour y parvenir, mais la plupart nécessitent une discipline très exigeante et sont très axées sur la manière d'être le plus organisé ou le plus efficace pour gérer une journée de travail, sa famille et ses temps de loisirs. On vous répétera aussi que pour se lever tôt, il faut d'abord se coucher tôt... Mais une technique venue de Suède pourrait bien vous convaincre tant elle est facile à mettre en place. Elle s'appelle le "gökotta" !

Le gökotta est une pratique suédoise qui promet de vous transformer en "coucou du petit matin", selon la traduction exacte. Il s'agit en réalité d'une tradition que de nombreux Suédois observent de la fin du mois de mai, à l'Ascension, jusqu'au début de l'été, à la Saint-Jean. Suivie par des centaines de milliers de personnes, elle consiste à commencer sa journée "au rythme des oiseaux". Et elle a déjà gagné les Etats-Unis, le Royaume-Uni, mais aussi l'Allemagne ou l'Espagne, où la presse en a fait les éloges.

Comme de nombreuses tendances de style de vie scandinaves, le gökotta vise avant tout à entrer en harmonie avec la nature.

Une méthode simple et facile

Concrètement, le gökotta implique de sortir aux premières lueurs du jour pour aller écouter le concert matinal des oiseaux. C'est tout. Se lever tôt et se rendre dans la nature. Cette approche peut sembler simpliste, voire superflue, mais des données scientifiques soutiennent les immenses avantages de cette immersion matinale. Notre capacité à en tirer très vite un plaisir immédiat va en effet nous aider, après une seule matinée ou seulement quelques jours de pratique, à trouver la sortie du lit plus facilement et à commencer la journée du bon pied.

De nombreux travaux révèlent depuis longtemps maintenant que l'exposition à la lumière matinale est importante.

C'est "le stimulus le plus puissant pour l'éveil tout au long de la journée et pour s'endormir la nuit". Avec cette méthode, donc, vous serez mieux réveillé toute la journée et il deviendra facile de vous lever chaque matin, sans effort.

Certes, nous n'avons pas toujours la chance de bénéficier d'un soleil éclatant et d'une nature luxuriante près de chez nous. Cependant, sortir, même par temps nuageux, fait du bien. L'idée est de passer plus de temps à l'extérieur, que ce soit lors d'une promenade matinale, d'une pause déjeuner, ou après le travail. Pas besoin de révolutionner votre quotidien pour cela.

Sortir en plein air, quelles que soient les conditions météorologiques, est crucial. Russel J. Reiter, chercheur à l'Université du Texas Science Center, explique notamment que la lumière extérieure un jour d'été peut être mille fois plus intense que la lumière intérieure. L'Université de Yale explique d'ailleurs que tant que les individus se sentent en sécurité dans leur environnement, la nature peut considérablement renforcer leur confiance en eux.