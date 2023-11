Le nombre d'os dans le corps humain diminue drastiquement avec l'âge, combien en avez-vous perdu ?

Vos premiers cours de sciences à l'école sont bien loin ? Saviez-vous que nous perdons près d'une centaine d'os au total en devenant adulte ?

Le corps humain est une structure fascinante qui évolue selon les personnes et leur âge. Nos squelettes, notamment, diffèrent en taille, en poids et en forme, pour s'adapter à nos corps uniques. L'ossature d'un adulte représente par exemple 20% de son poids corporel environ, mais ce pourcentage varie en fonction de la morphologie de chacun.

Les os eux-mêmes se classent en quatre catégories : longs, courts, plats et irréguliers, chacun ayant une structure et une fonction spécifiques. Ils ne se contentent pas de nous permettre de tenir debout et de bouger ; ils protègent nos organes et stockent des minéraux essentiels tels que le calcium et le phosphore, tout en abritant la moelle osseuse, qui produit nos cellules sanguines. Chaque os, des plus grands aux plus petits, joue ainsi un rôle crucial dans notre vie quotidienne.

Mais saviez-vous que nous naissions avec plus de 350 os et que ce nombre diminuait drastiquement à 206 à l'âge adulte ? Cette métamorphose est un processus naturel où les os du bébé, principalement constitués de cartilage, commencent à s'ossifier et pour certains à fusionner. Cette transformation est essentielle, car elle permet à nos squelettes de se renforcer et de soutenir notre corps au fil du temps.

À l'âge de 3 ans , les os se développent à partir des différentes pièces osseuses qui ont commencé à se former à la naissance. Les os du crâne notamment, qui sont séparés chez les bébés pour permettre la croissance du cerveau et pour faciliter l'accouchement, ont commencé à fusionner pour former la boîte crânienne - un processus appelé synostose. Le processus n'est pas complet, tout comme la fusion des vertèbres. Mais le nombre exact d'os peut déjà descendre entre 300 et 270 os.

, les os se développent à partir des différentes pièces osseuses qui ont commencé à se former à la naissance. Les os du crâne notamment, qui sont séparés chez les bébés pour permettre la croissance du cerveau et pour faciliter l'accouchement, ont commencé à fusionner pour former la boîte crânienne - un processus appelé synostose. Le processus n'est pas complet, tout comme la fusion des vertèbres. Mais le nombre exact d'os peut déjà descendre entre 300 et 270 os. À 5 ans , les épiphyses des os longs (extrémités des os qui sont séparées par des plaques de croissance chez les enfants) ont pu fusionner avec la diaphyse (le corps principal de l'os). Un enfant peut avoir entre 270 et 240 os environ. Cela dit, le nombre exact peut varier en fonction du stade de croissance et du timing de la fusion osseuse.

, les épiphyses des os longs (extrémités des os qui sont séparées par des plaques de croissance chez les enfants) ont pu fusionner avec la diaphyse (le corps principal de l'os). Un enfant peut avoir entre 270 et 240 os environ. Cela dit, le nombre exact peut varier en fonction du stade de croissance et du timing de la fusion osseuse. À 10 ans , le nombre d'os est le plus variable, le processus exact de fusion pouvant être influencé par des facteurs génétiques, nutritionnels et environnementaux. Certains os de la main et du pied commencent à se fusionner et les os longs continuent de se renforcer. On peut estimer qu'un enfant de 10 ans aurait un nombre d'os se situant quelque part entre entre 206 et 240 os.

, le nombre d'os est le plus variable, le processus exact de fusion pouvant être influencé par des facteurs génétiques, nutritionnels et environnementaux. Certains os de la main et du pied commencent à se fusionner et les os longs continuent de se renforcer. On peut estimer qu'un enfant de 10 ans aurait un nombre d'os se situant quelque part entre entre 206 et 240 os. À 15 ans, l'âge clé de l'adolescence, la plupart des enfants ont un nombre d'os qui se rapproche de celui d'un adulte. Cependant, le processus n'est pas encore tout à fait terminé, en particulier pour les plaques de croissance des os longs. Chez un ado de 15 ans, ces plaques sont encore actives, bien qu'elles puissent commencer à montrer des signes de fermeture, en particulier chez les filles, qui atteignent généralement la maturité osseuse plus tôt que les garçons. Un jeune de 15 ans pourrait avoir un nombre d'os légèrement supérieur à 206, qui est le nombre standard chez l'adulte.

En moyenne, le nombre d'os arrête de chuter chez les filles entre 14 et 18 ans et chez les garçons entre 16 et 19 ans, bien que cela puisse varier considérablement d'un individu à l'autre. Et la variabilité humaine ne s'arrête pas là : certains adultes possèdent plus d'os que la moyenne, comme dans le cas de la polydactylie où une personne naît avec plus de doigts ou d'orteils que la normale.