Nouveau pape : plusieurs clans et un favori... Les dernières rumeurs

Les congrégations générales durant lesquelles les cardinaux échangent au sujet de l'état de l'Eglise et du profil du futur pape se terminent ce mardi soir. Un homme fait toujours figure de favori, mais les négociations se poursuivent.

En direct

13:25 - "Nous avons besoin d'un père", le profil du futur pape se précise Un profil a-t-il déjà été clairement établi pendant les congrégations générales ? Pas vraiment, selon le cardinal français Jean-Paul Vesco, comme il le confie dans le Corriere Della Sera : "Quelqu’un dira : donnez-nous un théologien, un homme qui sache être le gardien de la doctrine. D’autres observeront que dans un monde qui va si mal, il est important d’avoir un homme qui connaît la géopolitique. Ce sont toutes des choses importantes, bien sûr. Mais il y a une caractéristique plus importante, qu'un pape ne peut pas ne pas avoir (...) La dimension pastorale. Nous avons besoin d’un berger, d’un témoin, d’un père. Aux funérailles de François, c'est ce qu'on nous a demandé : donnez-nous un père", explique-t-il.

12:51 - Matteo Maria Zuppi ou l'aile progressiste de l'Eglise catholique Matteo Maria Zuppi était un proche du pape François. Il a été ordonné prêtre en 1981 et a mené des missions à l'international avec un rôle de médiateur dans des conflits. Il a aussi une vision progressiste de l'Église, qui n'est pas partagée par l'ensemble de ses pairs. Matteo Maria Zuppi a été nommé évêque auxiliaire de Rome en 2012 par Benoît XVI, archevêque de Bologne en 2015 et cardinal par le pape François en 2019. Il a ensuite pris la tête de la Conférence épiscopale italienne, qui réunit les évêques italiens et qui sert de principale assemblée des prélats d'Italie. Progressiste convaincu, il est notamment l'une des personnalités religieuses qui affiche une des visions les plus réformistes concernant les droits LGBT. Lire l'article Matteo Maria Zuppi : qui est l'archevêque de Bologne, l'un des favoris pour devenir pape ?

12:36 - "Le choix est assez ouvert", confie un cardinal français Pendant les dernières discussions des congrégations générales, "il y a vraiment beaucoup de monde" et "le choix est assez ouvert", confie Jean-Paul Vesco, cardinal lyonnais de 63 ans. "Il y avait les soi-disant candidats naturels, ceux qui sont déjà connus pour leur rôle et leur personnalité. Et il y a aussi ceux qui interviennent et vous font réfléchir : c'est un mot fort. Mais il n’y a personne qui 'écrase' les autres, dont on peut penser : ce sera lui. Et pourtant cela arrivera", poursuit-il, auprès du média italien Corriere Della Sera.

12:22 - "Au moins 6 cardinaux ont le profil d'un pape" "Il y a des profils différents, beaucoup de personnalités qui peuvent être élues. Au moins cinq ou six, je dirais. Au début, je me sentais un peu nerveux, en fait. Mais, soudain, je me sens très calme. Nous entrons maintenant dans le conclave. Et je suis convaincu que le pape a déjà été choisi par le Seigneur", confie le cardinal Jean-Paul Vesco, 63 ans, frère dominicain et archevêque d'Alger dans les colonnes du Corriere Della Sera.

12:09 - La cote du cardinal français grimpe en flèche Sur Polymarket, un site de paris en ligne qui agrège les pronostics en amont du conclave prévu ce mercredi après-midi, le Français Jean-Marc Aveline se classe parmi les dix candidats les plus souvent cités pour succéder au pape. Attention, comme pour les autres papabili, : il s’agit de côtes fondées sur les mises des parieurs, non d’une probabilité réelle d’élection. Pour autant, sa cote ne cesse de grimper ces dernières heures. Entre le lundi 5 et ce mardi 6 mai, elle a atteint 6 % de chances d'être élu comme le prochain pape. Il se positionne désormais en 6e position d'après les bookmakers.

11:56 - Luis Tagle, pour assurer la continuité ? Surnommé le "François asiatique", le cardinal Tagle - qui parle couramment l'italien et l'anglais - est reconnu pour sa proximité idéologique avec le pape François : défense des pauvres, accueil des migrants, ouverture envers les personnes LGBTQ+ et les divorcés-remariés. Le cardinal est aussi réputé pour "sa capacité à combler les divisions, que ce soit entre progressistes et conservateurs ou entre les centres traditionnels de l'Eglise en Europe et ses communautés en croissance rapide en Asie et en Afrique", selon le journal philippin Daily Tribune. Son engagement dans Caritas Internationalis (organisation caritative du Vatican) entre 2015 et 2022 lui a permis de renforcer son image de défenseur des plus démunis.

Lire l'article Luis Tagle : qui est "le François asiatique", favori pour devenir pape ?

11:44 - "La possibilité d'une surprise" Dès lors que le conclave aura commencé - ce mercredi 7 mai - aucune fuite ne pourra être espérée. Il faudra se fier à la couleur de la fumée qui sortira de la cheminée de la chapelle Sixtine. Mais le temps nous donnera une indication, estime le Corriere Della Sera. "Si la fumée blanche n’arrive pas jeudi ou vendredi, la possibilité toujours présente d’une surprise se multipliera". Dans ce cas-là, un nom que personne n'avait encore vu venir pourrait surprendre. Aussi, quelques outsiders restent en embuscade, même s'ils leurs noms restent encore peu cités comme Timothy Dolan, archevêque de New York, Robert Francis Prevost, cardinal-diacre de Santa Monica ou encore Charles Maung Bo, archevêque de Rangoun.

11:32 - Pietro Parolin, l'immense favori qui pourrait faire consensus Le prochain pape pourrait-il être l'actuel numéro deux du Vatican ? Pietro Parolin fait en tout cas partie des "papabili", ces cardinaux pressentis pour succéder au pape François, décédé le 21 avril à l'âge de 88 ans. Secrétaire d'État du Saint-Siège depuis plus de dix ans, il était l'un des rares à pouvoir approcher le souverain pontife, hospitalisé durant cinq semaines avant sa mort. Souvent perçu comme une figure modérée au sein de l'Église, Pietro Parolin refuse les étiquettes politiques. "Ni de gauche, ni de droite", d'après The Independent, il incarne plutôt une ligne équilibrée, marquée par le pragmatisme diplomatique et la paix. Lire l'article Pietro Parolin : qui est le numéro 2 du Saint-Siège, l'un des favoris pour devenir pape ?

11:21 - Pourquoi le choix du pape est extrêmement complexe en 2025 Par rapport aux conclaves précédents, la situation est encore plus fragmentée cette année. En effet, les électeurs n’ont jamais été aussi nombreux et les différences géographiques et culturelles jouent un rôle tout aussi important. La partie la plus réformiste - en accord avec le pontificat du pape François - pourrait commencer à voter pour des candidats comme le cardinal de Marseille Jean-Marc Aveline ou le Maltais Mario Grech, qui a dirigé le Synode. Le front traditionaliste se tournerait, lui, davantage vers le Hongrois Péter Erdö et le Suédois Anders Arborelius. Enfin, il y a des cardinaux dits évidents, nommés dès le début parmi les favoris, qui ont des profils capables de résoudre les différends : comme Pietro Parolin, secrétaire d'État de François, le patriarche de Jérusalem Pierbattista Pizzaballa, ou encore le Philippin Luis Antonio Tagle.

11:18 - Sur quoi portent les "congrégations générales" ? Toujours en cours ce mardi, les congrégations générales auxquelles participent les cardinaux votant au conclave - ou pas, même les plus âgés y sont conviés - servent à mettre sur la table les questions fondamentales que le nouveau pape devra affronter : l'évangélisation, la crise de la foi et les conflits. Les électeurs se livrent aussi à des discussions privées, "au cours d'un dîner ou dans les résidences qui les accueillent ces jours-ci, et ils continueront de le faire lorsque le confinement à Santa Marta commencera", indique le Corriere Della Sera. Voilà pourquoi, il est encore difficile d'identifier les candidats qui seront mis en jeu au début du vote, même avant le début du conclave.

11:13 - Certains cardinaux évoquent un "top cinq" Pendant les fameuses congrégations générales, certains cardinaux électeurs ont repris la parole, même les plus de 80 ans qui ne voteront pas à la Chapelle Sixtine se sont manifestés. Pourtant, les cardinaux qui sortent des réunions et se mêlent à la foule des pèlerins et des fidèles "affichent toujours un air sincèrement perplexe", révèle le Corriere Della Sera, ce mardi 6 mai. Et malgré la confidentialité de mise - ces derniers ont prêté serment - certains parlent déjà de "top cinq", d’autres ont "quelques noms" en tête, d’autres encore ont été frappés par "quelques interventions". Mais pour l'heure, aucun nom de filtre de ces congrégations. En revanche, il y a un sentiment généralisé selon lequel au moins les deux ou trois premiers tours de scrutin, le premier demain après-midi et le dépouillement jeudi matin, serviront à tâter le terrain avec les candidats "porte-drapeaux", autrement dit, les représentants principaux des différents courants de l'Eglise catholique, précise le média italien. Dans les faits, personne ne sait vraiment ce qu'il va se passer.

05/05/25 - 14:59 - Du mouvement à Rome, les cardinaux arrivent Les 133 cardinaux électeurs - âgés de moins de 80 ans et qui doivent élire le nouveau pape - sont arrivés à Rome, a indiqué ce lundi 5 mai le Vatican. Ils se réuniront à partie du mercredi 7 mai pour le début du conclave, programmé à 16H30, dans la chapelle Sixtine. Lorsque l'un des papabilis obtiendra la majorité des votes, une fumée blanche s'échappera de la cheminée positionnée sur le toit de la chapelle.

05/05/25 - 14:34 - Deux nouveaux "papabilis" américains Le Corriere Della Sera fait part ce lundi 5 mai de deux nouveaux noms qui pourraient faire figure de "papabilis", à l'approche du début du conclave. D'abord, Joseph William Tobin, rédemptoriste américain de 73 ans. Il se distingue par son approche inclusive et "progressiste", avec une forte concentration sur les questions de justice sociale, d'immigration et de dialogue interculturel, éléments qui font de lui un candidat de premier plan. Ensuite, Blase Joseph Cupich, un autre américain, âgé de 76 ans. Il dirige l'archidiocèse de Chicago depuis 2014. Connu pour son style conciliant, il a fait face avec détermination aux défis liés aux scandales de pédophilie et aux tensions internes à l'Église américaine. Il était curé et enseignant, avant de recevoir des affectations épiscopales dans des diocèses du Midwest et d'être choisi par le pape François comme archevêque de Chicago.