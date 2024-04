La météo pour les mois de mai et juin se précise, déjà une estimation sur la pluie !

Alors que les températures ne cessent de changer brutalement et que la pluie tombe fréquemment, quelles sont les prévisions pour le trimestre qui démarre ?

Les températures n'arrêtent pas de vaciller en ce mois d'avril. Après un pic de chaleur le samedi 6 avril, 10 degrés ont été perdus quelques jours plus tard et la pluie a encore fait des ravages. Il devient donc de plus en plus difficile d'anticiper la météo. Alors que réserve le printemps ? Le beau temps sera-t-il au rendez-vous pour les ponts du mois de mai ? Météo France a dévoilé ses premières prévisions pour les trois mois à venir. Ce document ne présente pas de données précises mais reflète la tendance globale qui pourrait se dessiner en France.

Tout d'abord concernant les températures, un scénario plus chaud que la normale serait le plus probable à 50% selon Météo France. "Sur une grande partie de l'Europe, la circulation de masses d'air plus chaud que la normale reste privilégiée", a précisé Météo-France. Les 50 autres pourcents sont partagés à part égale entre "conforme" et "plus froid" que les normales de saison. La Chaîne Météo a confirmé ces prévisions et a ajouté une précision : "À l'échelle du trimestre avril-mai-juin, les températures prévues en France devraient rester supérieures aux moyennes de saison avec un écart proche de +0,5 à +1 °C". Cette montée progressive des températures pourrait préparer un été plutôt chaud.

Les prévisions saisonnières à trois mois concernant les températures. © Météo France

Cela ne signifie évidemment pas qu'il fera chaud tout au long du trimestre : "De fortes disparités mensuelles sont attendues entre un début de printemps encore humide et parfois frais, et une forte tendance chaude qui se dessine en approchant du mois de juin", a nuancé La Chaîne Météo. Ainsi, pour le reste du mois d'avril, la situation devrait s'améliorer en allant vers un temps plus sec et plus ensoleillé. Ensuite, le mois de mai devrait être "beau mais plutôt sec" et celui de juin ponctué par de "fortes chaleurs" et des "orages".

Concernant les précipitations, les estimations sont encore très incertaines. Météo France estime à 33% les chances d'une période plus humide que les normales de saison. Le même pourcentage a été évalué pour des précipitations conformes aux normales de saison ainsi que pour un risque d'une période plus sèche. Aucun scénario n'est donc privilégié à ce stade. Les prévisions sont moins fiables pour les précipitations que pour les températures à ce stade. La Chaine météo penche toutefois pour sa part pour des précipitations assez proches des moyennes de saison et même une possible tendance orageuse notamment dans le sud.