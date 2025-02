Neige en France : des dizaines de centimètres et plus attendus, les prévisions détaillées

Un temps hivernal est annoncé à compter de vendredi sur une bonne partie du pays. De la neige devrait tomber par endroits, et pas seulement en montagne !

Les premiers flocons sont attendus vendredi dans l'Hexagone. Selon les prévisions de Météo France et de La Chaîne météo, un temps humide et même hivernal se profile en fin de semaine, avec de la neige en montagne, mais également aussi en plaine ! Le Massif central sera particulièrement affecté par cet épisode neigeux. Des chutes de neige "particulièrement abondantes" sont d'ailleurs annoncées par La Chaîne météo dans son bulletin.

Dans le détail, tout commencera, selon Météo France, par une goutte froide, c'est-à-dire une poche d'air froid en altitude, dans le nord-ouest de l'Hexagone. Un phénomène qui engendrera de faibles précipitations du sud-ouest au nord, avec parfois un peu de neige mêlée à la pluie des Pays de la Loire à la Normandie vendredi matin. Si par endroits de la neige toute seule pourra tomber, celle-ci ne devrait en revanche pas tenir au sol, les températures annoncées étant proches de +1 ou de +2°C. En Île-de-France, pas de neige attendue a priori. Un "léger saupoudrage en campagne" sera tout au plus constaté en campagne, estime La Chaîne météo.

Dans la nuit de vendredi à samedi

Dans la soirée de vendredi, la précipitation se déplacera vers le Centre-Ouest. Les prévisions annoncent de la neige du Limousin à la région Centre. Celle-ci devrait tomber, parfois suffisamment abondamment pour obtenir plusieurs centimètres au sol, dans la nuit de vendredi à samedi. Sur le Massif Central, la neige sera également au programme à compter de vendredi soir et jusqu'à samedi soir.

Toujours entre vendredi soir à samedi matin, la neige devrait "envahir" le Massif Central, prévient La Chaîne météo. Sur le Limousin et l'ouest du Massif Central, les flocons tomberont dès 600 à 800 mètres, voire même dès 400 mètres en Auvergne samedi, estime Météo France. Du Puy-de-Dôme, à la Haute-Loire en passant par les Cévennes, personne ne sera épargné. Du côté du Rhône, la limite pluie-neige se situera autour de 1 400 mètres en début de nuit, avant de descendre, à son tour, à 600-800 mètres samedi matin.

Des complications sont attendues sur les routes en matinée samedi dans le Limousin, l'Auvergne et vers l'Aveyron. En revanche, en plaine, que ce soit à Saint-Étienne, dans le Forez ou vers Clermont-Ferrand, un mélange pluie-neige sera tout au plus observé en début de week-end.

Quels seront les départements les plus affectés par la neige ?

Météo France fait preuve de prudence. Le service de météorologie évoque une incertitude "élevée, compte tenu du positionnement incertain de la goutte froide" et juge que le scénario doit encore être affiné ces prochains jours. Mais pour La Chaîne météo, il semble déjà clair que certains départements seront plus affectés que d'autres. Avec "20 à 30 cm généralisés dès 1 000 mètres d'altitude, et jusqu'à 80 cm (localement 1 mètre)", la Lozère et les sommets ardéchois devraient se vêtir d'un beau manteau blanc. Si le Cantal devrait lui aussi être très blanc, samedi matin, c'est la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche et à nouveau la Lozère qui seront les plus affectés par cet épisode neigeux, dès 600 mètres, assure-t-on. L'évolution reste toutefois à préciser pour la suite de la journée de samedi et plus généralement du week-end.