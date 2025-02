Météo : le soleil revient à cette date, une très belle journée approche

Le temps est maussade cette semaine, mais cela ne va pas durer. Le soleil va revenir à cette date et une très belle journée est annoncée.

Si les précipitations sont très excédentaires cet hiver, l'ensoleillement est légèrement déficitaire (-4%) depuis début décembre. Cela se traduit notamment par un ensoleillement très contrasté entre le nord et le sud. Cette semaine, le temps est encore très humide et gris. Une météo maussade et déprimante accompagne les premiers vacanciers. Ce mercredi, le temps reste humide, notamment au sud-est, et ailleurs la grisaille sera encore de mise sur une grande partie du pays. Des averses parfois orageuses touchent le pourtour méditerranéen. De même pour jeudi, avec quelques pluies en Bretagne et dans le centre-est, malgré l'arrivée de premières éclaircies dans le nord.

Heureusement, le bout du tunnel n'est pas si loin, comme l'indique La Chaîne météo. Le retour d'un anticyclone va limiter la formation de nuages bas et ramener le soleil, surtout à l'intérieur des terres. Le beau temps sera cependant accompagné de fraicheur avec des gelées matinales et localement des températures négatives tombant jusqu'à -4 degrés. Le quart sud-ouest bénéficiera, à l'inverse, d'une ambiance printanière, avec jusqu'à 22 degrés au Pays basque.

© La Chaine météo

Ce beau temps débarquera en fin de semaine. Vendredi, les éclaircies s'élargiront, sauf sur la côte ouest. La plus belle journée devrait avoir lieu samedi avec des temps d'ensoleillement allant jusqu'à 8 heures dans la journée. Si le sud-est sera bien loti, ce sera également le cas du centre. Seuls la Bretagne et la côte normande seront en dessous de 5 heures d'ensoleillement, avec même une unique heure de soleil dans le Finistère, suite à l'influence humide de l'océan. Un léger vent marin surviendra aussi près de la Méditerranée le matin, notamment du côté du golfe du Lion.

Le temps devrait rester dégagé dimanche, mais toujours dans la fraicheur au nord. Il devrait aussi se maintenir en début de semaine prochaine. Toutefois, un retour progressif des perturbations atlantiques est déjà envisagé pour la suite de la semaine. "Après un début de semaine encore calme, une dégradation est attendue avec le retour de pluies se généralisant progressivement à une grande partie du pays et concernant aussi le pourtour méditerranéen", annonce Météo-France.