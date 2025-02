Le temps d'écran des enfants explose pendant les vacances, cette solution permet d'y remédier

Les vacances d'hiver sont propices à l'augmentation du temps que les enfants passent devant les écrans. Une récente étude met en avant des chiffres inquiétants.

Les vacances scolaires sont une période où les enfants ont plus de temps libre et il faut l'occuper. Cela laisse de la place pour faire plus d'activités, mais aussi pour être davantage sur les écrans. C'est notamment le cas pendant ces vacances d'hiver où les sorties en extérieur sont plus limitées. Cette période est aussi moins propice aux voyages. C'est ce qu'a constaté une étude Opinionway pour Tonies, réalisée sur un échantillon de 1040 parents d'enfants âgés entre 3 et 10 ans, interrogés en janvier dernier.

Le constat global est assez inquiétant : 87% des parents exposent, en effet, leurs enfants aux écrans toute l'année avec un temps moyen de 1h17 par jour. Ce chiffre monte à 97% pendant les vacances d'hiver pour une moyenne de 1h51 par jour. La différence est légère avec les vacances d'été où la moyenne est de 1h44 quotidienne. De plus, 79% des enfants passent une heure ou plus devant un écran pendant les vacances hivernales, dont 16% plus de trois heures, contre 47% en période scolaire. Les activités numériques les plus plébiscitées sont le visionnage de dessins animés et films ou encore les jeux sur tablette, smartphone ou console.

83% des parents assurent essayer d'éviter au maximum les écrans, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, la tablette ou la télévision. Ils privilégient alors majoritairement les jeux de société ou d'éveil, la lecture, les activités manuelles et les activités sportives.

Une excellente alternative aux écrans se développe, elle est recommandée par de nombreux spécialistes de l'éducation : le recours aux histoires audio. Une étude sur le sujet, qui fait référence, est même parue dans The Journal of Neuroscience en 2019. Le grand avantage de ces dernières est qu'il s'agit d'une activité réalisable en autonomie et qui, de surcroit, engendre un moment de calme et de concentration et fait appel à l'imagination.

Il est même prouvé que les histoires audio, en podcast ou en écoute sur CD favorise la reconnaissance auditive des sons, développe le langage et prépare à la distinction des syllabes et des lettres, préalable à l'entrée dans l'écrit. Elle aide aussi à l'acquisition du vocabulaire qui sera mieux reconnu ensuite lors de l'apprentissage de la lecture.

Si 73% des parents appréhendent les conséquences négatives de cette exposition sur le développement de leurs enfants, 57% d'entre eux trouvent, en fait, difficile de définir des règles sur les écrans en vacances. Le second problème soulevé par la moitié d'entre eux est le manque de temps pour occuper leurs enfants, faisant des écrans la solution de facilité. Enfin, même en vacances chez les grands-parents, ce qui concerne 28% des enfants pour les vacances d'hiver 2025, cette problématique se perpétue : 46% des parents estiment que leurs propres parents sont trop laxistes sur les écrans.