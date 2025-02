Météo : les prévisions pour mars, avril et mai se précisent, une très bonne nouvelle annoncée pour le printemps

L'hiver va bientôt laisser place au printemps. Cette saison est très attendue, notamment pour sa douceur. Alors, le beau temps sera-t-il au rendez-vous cette année ? Les premières prévisions sont tombées.

Le jeudi 20 mars, le printemps débutera après un hiver qui n'a pas été simple, notamment avec un excédent de pluie de +30% par rapport aux moyennes de saison et un léger déficit d'ensoleillement avec -4%. La grisaille a été régulièrement de mise. Alors que nous réservent les prochains mois et l'arrivée du printemps ? La Chaine Météo a fait ses premières estimations dans ses prévisions saisonnières.

Les signaux sont plutôt bons pour le mois de mars, qui marquerait une coupure nette avec l'hiver. Les températures devraient être supérieures aux normales de saison, +1 degré en moyenne, grâce à des anticyclones récurrents. Le sud-ouest de la France devrait particulièrement goûter à la douceur, alors qu'à contrario, l'est pourrait connaitre du gel tardif. Les précipitations devraient aussi être déficitaires, avec le maintien d'un temps relativement calme. De quoi bien profiter de la fin de l'hiver et du début du printemps, sauf en montagne où la neige pourrait manquer pour la fin de saison de ski.

Prévisions saisonnières © La Chaine Météo

Pour le mois d'avril, si les températures seront proches des normales de saison, quelques possibles jours frais sont à prévoir. Il faudra alors rester vigilant face au risque de nuits froides et de gelées tardives. Le temps devrait toutefois être peu perturbé.

Si la fiabilité est plus limitée pour mai, c'est à ce moment-là que la météo pourrait se dégrader avec une situation plus dépressionnaire. Un changement est prévu pour le cinquième mois de l'année avec des perturbations sur la France, surtout dans le sud. Un ressenti parfois frais et humide est possible. Ce qui est très dommage au vu des nombreux jours fériés et ponts que présente cette période.

Ainsi, globalement, le printemps s'annonce "caractérisé par des précipitations inférieures aux moyennes et surtout par une douceur qui devrait prédominer en mars-avril avant une probable dégradation des conditions climatiques en mai", prévoit La Chaine Météo. Météo- France confirme que le scénario le plus probable tend vers des températures plus chaudes que les normales de saison et un temps plus sec pour les prochains mois. Un constat qui redonne le sourire.