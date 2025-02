Cyclone Garance : des rafales à plus de 150 km/h à La Réunion... La trajectoire et les prévisions

L'île de La Réunion passera en alerte rouge cyclonique ce jeudi 27 février en fin de journée alors que le cyclone Garance doit s'approcher à moins de 50 kilomètres de ses côtes dans la matinée de vendredi. Des rafales à plus de 150 km/h et des vagues de 8 mètres de hauts sont annoncées.

Le cyclone Garance a amorcé un virage en direction du sud et de l'île de La Réunion. Le phénomène météorologique qui n'était encore qu'une tempête il y a quelques heures est devenu un cyclone tropical intense ce jeudi 27 février sur sa trajectoire le guidant vers l'île française de l'océan Indien. En conséquences, la préfecture de La Réunion a annoncé le déclenchement de l'alerte rouge cyclonique à partir de 19 heures ce jeudi (16 heures à Paris). Le cyclone ne devrait balayer l'île que dans la nuit de jeudi à vendredi et plus vraisemblablement dans la matinée du vendredi 28 février.

"Garance devrait bénéficier aujourd'hui de conditions environnementales favorables et se maintenir au stade de cyclone tropical intense juste avant un passage au plus près de La Réunion en matinée de vendredi", écrit Météo France dans son dernier bilan. D'après les prévisions, il est possible que le cyclone Garance "rencontre des conditions environnementales défavorables et commence à faiblir" un peu avant de toucher La Réunion.

Des rafales à plus de 150 km/h attendues

Ce jeudi à 10h30, heures réunionnaises, le cyclone Garance se trouvait à 270 km des côtes au nord de l'île. Mais le phénomène devrait passer "à proximité immédiate voire sur La Réunion", c'est-à-dire à moins de 50 kilomètres des côtés dans le meilleur scénario selon Météo France. "Une dégradation très significative des conditions météorologiques en termes de fortes pluies, de rafales de vents et d'état de la mer est très probable avec un risque important de conditions cycloniques sur tout ou partie de l'île", ajoute l'agence météorologique dans son dernier bilan. Ce sont donc des rafales allant à plus de 150 km/h qui sont attendues.

Si les prévisions concernant la puissance du cyclone Garance semblent se confirmer, la trajectoire du phénomène est encore incertaine indique la Chaîne météo. Deux scénarios sont envisagés, celui du modèle américain GFS et celui du modèle européen ECMWF : si l'un prévoit le passage de l'œil du cyclone à l'est de l'île, l'autre l'imagine passer par l'ouest. Deux possibilités qui "engendreraient de grandes différences locales en termes de rafales de vent". Pour l'heure, la trajectoire passant par l'ouest de La Réunion entraînant des rafales maximales sur la côte nord-est est majoritairement retenue. L'agence Météo France précise que le cyclone Garance "garde une petite taille" et qu'à "plus de 150 km du centre, les effets pluvieux et venteux du système s'annoncent relativement limités".

Avant l'arrivée des vents violents, les premiers signes de dégradation météorologiques sont visibles sur les côtes avec une mer très agitée et des vagues atteignant 4 mètres en moyenne à 13h, heures locales. Les vagues devraient s'approcher des 5 à 6 mètres en fin de journée et faire jusqu'à 8 mètres dans la nuit.

Une alerte rouge et un confinement total

L'alerte rouge cyclonique est le troisième niveau de vigilance sur une échelle de quatre. Lorsqu'elle est activée, un confinement total est imposé à la population, à l'exception des services de secours et des forces de l'ordre susceptibles d'être appelés sur des interventions. L'alerte est donnée avec un préavis de trois heures minimum avant le début du passage du cyclone pour permettre aux habitants de regagner leur domicile ou leur lieu de confinement.

Il est recommandé de ne téléphoner qu'en cas de nécessité pour laisser le réseau téléphonique libre pour les secours, de couper le courant électrique, de fermer toutes les issues, de s'éloigner des fenêtres et de se tenir informé. Avant le passage du cyclone, il est conseillé de faire des réserves d'eau et de nourriture.

La précédente vigilance cyclonique concernant La Réunion remonte à janvier 2024 avec le passage du cyclone Belal. A l'époque, l'alerte violette, le niveau de vigilance maximal, avait été déclenché interdisant tout déplacement y compris aux secours et aux forces de l'ordre.