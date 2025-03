La sirène d'alerte du premier mercredi du mois va changer, voici son nouvel horaire dans ces départements

Chaque premier mercredi du mois, une sirène retentit partout en France. Cette année, elle va changer d'horaire pour de nombreux départements.

Tous les premiers mercredis du mois, des sirènes retentissent dans toute la France et surprennent une partie de la population : il s'agit du Système d'Alerte et d'informations aux populations (SAIP). Mensuellement, cette alarme est testée durant une minute et quarante et une seconde afin de contrôler son bon fonctionnement sur tout le territoire. En situation réelle, elle permet d'alerter les habitants en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou d'attentat. Si l'alarme se met à sonner, en dehors de l'essai, le ministère de l'Intérieur indique qu'il faut "adopter un comportement réflexe afin de se mettre en sécurité et faciliter l'action des secours. Par défaut, il faut rejoindre un bâtiment afin de se protéger et de s'informer sur la nature exacte de la crise".

L'alarme test ne retentit pas à la même heure partout en France. Dans le nord, les sirènes résonnent à 11h45 le premier mercredi du mois, alors que dans le centre, c'est 12h et dans le sud, c'est 12h15. Cela n'a pas toujours été ainsi. Jusqu'en 2018, l'heure était fixée à 12h partout en France, mais un changement de logiciel avait engendré ces horaires décalés.

Cependant, une marche arrière est en cours, révèle Actu.fr. Un nouveau changement de logiciel va unifier et moderniser le système au niveau national. Les sirènes vont pouvoir être déclenchées toutes en même temps à distance. "Beaucoup de ces sirènes sont issues de la guerre froide, certaines sont encore plus vieilles. Avec la modernisation du parc, on introduit de l'informatique sur ces sirènes qui avant étaient très mécaniques, avec un bouton à déclencher manuellement ", a précisé Nicolas Regny, de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. L'objectif est de centraliser les alertes à 12h, soit un changement pour les départements du nord et du sud.

Cet horaire unique sera mis en place une fois que toutes les sirènes auront été modernisées, soit probablement au cours de l'année. Mis à part les départements du Grand Est, de Bourgogne, d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Nouvelle-Aquitaine, et du Var, qui ont déjà une alerte à 12h, la sirène va donc prochainement changer d'horaires dans tous les autres départements de France !

Certains départements ont déjà commencé les modifications. C'est le cas dans les Côtes-d'Armor comme l'a expliqué la préfecture dans un communiqué : "Dans le cadre d'une nouvelle fonctionnalité, l'essai mensuel des sirènes SAIP, programmé auparavant à 11h45, sera effectué à 12h00 à partir du mercredi 5 mars 2025 pour l'ensemble du département".

Cependant, ce changement ne s'est pas passé comme prévu, comme le rapporte Ouest-France. La sirène d'alerte a duré plus longtemps que d'habitude le 5 mars dernier à Lamballe-Armor et à Saint-Brieuc. "Le signal national d'alerte a été émis au lieu du signal d'essai", reconnaissant "une erreur de réglage à la suite d'un nouveau dispositif interne". En cas de véritable danger, l'alarme sonne à trois reprises, avec cinq secondes de pause entre chaque, avant un son continu de 30 secondes à la fin. Des ajustements sont donc encore bien nécessaires.