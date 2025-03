Face aux records de cyberattaques, Gmail change tout : voici ce qui vous attend sur votre boîte mail

2025 risque d'être une année charnière pour Gmail, qui va complètement changer de système face à la menace croissante de cyberattaques. Des nouveautés intégreront l'application afin de mieux vous protéger.

Alors que les cyberattaques se multiplient chaque année un peu plus, les boîtes mail apparaissent de plus en plus fragiles. Face à cette tendance pour le moins inquiétante, Gmail prévoit de grands changements afin de sécuriser les données de ses quelque 2,5 milliards d'utilisateurs. L'année 2025 pourrait bien marquer un tournant pour l'application de Google.

Les boîtes mail sont de véritables passerelles pour les arnaques en ligne, qui représentent presque la moitié des emails envoyés dans le monde. Afin de contourner cette tendance, Google a décidé de passer à la vitesse supérieure en mettant en place une intelligence artificielle capable d'améliorer la détection de cyberattaques.

Grâce à ce nouvel outil IA, Google met fin au fonctionnement quelque peu désuet du système d'email, inchangé depuis plusieurs décennies. Parce qu'il n'a été que très peu modifié depuis sa création, ce système est doté d'une grande vulnérabilité, ce qui explique pourquoi il est autant prisé des cybercriminels. 2025 annonce un grand changement sur la plateforme.

Avec son nouvel outil IA, Gmail compte bien bloquer avec plus d'efficacité que jamais les menaces extérieures comme le phishing, les logiciels malveillants et les spams. Grâce entre autres à l'intelligence artificielle, Gmail assure filtrer près de 10 millions d'e-mails de spam chaque minute. D'après Google, le nouveau dispositif améliorerait les capacités de détection de spams de 20% et traiterait un nombre de menaces considérable grâce à une vitesse amplifiée.

En plus de repérer plus intelligemment les spams, Gmail mettra à disposition une fonctionnalité intitulée "Shielded Email", soit "Email Protégé". Cette dernière vous autorisera à générer une adresse email à usage unique ou limité, permettant de masquer votre adresse électronique réelle lors de l'envoi d'un mail. Un moyen de réduire considérablement votre exposition aux acteurs malveillants, puisque ces derniers n'auront pas accès à votre boîte personnelle.

Gmail se prépare donc à la recrudescence prochaine de cybermenaces via email, comme ont pu le prédire de nombreux experts. À noter toutefois que si Google se tourne vers l'IA pour contrer au mieux les attaques en ligne, les cybercriminels adoptent eux aussi des techniques basées sur l'intelligence artificielle. Les arnaques sont de fait de plus en plus crédibles et difficiles à détecter. C'est pourquoi, malgré les changements opérés prochainement par Gmail, les prochaines années devront être synonymes de méfiance et de perspicacité. Les menaces, bien que réduites, seront toujours au rendez-vous.