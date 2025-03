Météo : personne n'échappe à la pluie cette semaine, mais ces départements sont les plus malchanceux

La semaine s'annonce pluvieuse en France. Des averses vont toucher tout l'Hexagone, mais dans certains départements, les ondées seront quotidiennes et intenses.

L'épisode printanier, marqué par du soleil et des températures douces, s'achève. La pluie est revenue ce week-end et la France est menacée par une goutte froide cette semaine. Ce lundi 10 mars, des averses touchent le sud-est et peuvent localement tourner à l'orage. Le temps est aussi couvert dans la moitié nord avec quelques gouttes. Les températures restent homogènes avec entre 13 et 18 degrés au maximum.

Mardi, la perturbation continue avec des pluies dans le nord et en Bretagne, ainsi que sur les régions méditerranéennes. Des orages sont encore possibles sur les côtes varoises. Les jours suivants, le risque de pluies orageuses sur les régions méditerranéennes perdure. Sur le reste du pays, le temps est instable, sauf au nord de la Loire où la météo pourrait se calmer à partir de jeudi. Quelques éclaircies sont même prévues sur le nord-ouest en deuxième partie de semaine.

© La Chaine Météo

Selon La Chaine météo, c'est bien dans les départements de la région PACA que les cumuls de pluie sur la semaine vont être les plus importants avec jusqu'à 177mm de précipitations en six jours vers Nice et 134mm vers Marseille. La Corse sera aussi touchée avec 63mm dans sa partie sud. De la pluie est prévue presque tous les jours dans les départements de l'est de l'Occitanie, dans les Cévennes et dans le PACA. Il va aussi neiger en montagne à partir de 1300 mètres.

Par ailleurs, les températures vont progressivement se rafraichir. Vendredi, elles seront tombées deux degrés en dessous des normales de saison. Dans le nord, les températures ne dépasseront pas les 10 degrés. Au sud, cela pourra monter jusqu'à 14 degrés. Le vent pourrait accentuer le ressenti de fraicheur.

Pour constater une amélioration, il faudrait attendre dimanche, avec la goutte froide qui pourrait lentement commencer à se résorber, indique La Chaine Météo. Mistral et tramontane pourraient enfin dégager le ciel sur le pourtour méditerranéen, mais ces prévisions restent à confirmer. Cette évolution pourrait toutefois n'être que temporaire car Météo-France annonce déjà de nouvelles intempéries dans le sud-est pour la semaine prochaine : "Les conditions devraient être perturbées sur un large quart sud-est sous des températures proches des normales de saison. Au nord, les conditions devraient être plus sèches, avec des températures évoluant peu ou étant en légère hausse".