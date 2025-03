Vous attendez la fin du changement d'heure ? Elon Musk est sur le coup, voici ce qu'il a l'intention de faire

Le changement d'heure vous déplait ? Alors vous êtes comme Elon Musk qui propose déjà de s'emparer du dossier. Il propose déjà quelque chose.

C'est un rituel auquel tous les Européens et les Français se sont habitués depuis les années 1970 : le changement d'heure intervient chaque année, au printemps et à l'automne. Et les Américains, comme les Canadiens, s'y plient aussi. Mais peut-être pas pour très longtemps. Il faut dire que son abolition a un fervent défenseur : Elon Musk. Le milliardaire a déjà plusieurs fait savoir qu'il trouvait ce mécanisme inefficace et dépassé.

L'excentrique chef d'entreprise, désormais à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, a manifesté son intention de prendre le dossier en main. D'abord en manifestant sa position sur le sujet, sur X. Il y a quelques semaines, Musk a publiquement réagi à un sondage mis en ligne sur son réseau proposant de supprimer l'heure d'été. Plus de 81% des personnes ayant participé au sondage ont déclaré qu'elles souhaitaient que celui-ci disparaisse. Et Elon Musk s'en est félicité : "On dirait que les gens veulent abolir ces changements d'heure ennuyeux !" Son compère du département de l'efficacité gouvernementale, Vivek Ramaswamy, a abondé : "C'est inefficace et facile à changer".

Le 5 mars, Elon Musk est allé plus loin et a même considéré très sérieusement l'hypothèse que le changement d'heure soit définitivement abandonné, et ce rapidement. Sur X, il a lui-même posé la question, en mettant sur la table une évolution. "Si le changement d'heure est annulé, préférez-vous rester à une heure plus tard ou plus tôt ?", a-t-il interrogé. Que plus d'1,3 million de personnes lui aient répondu n'est pas le plus remarquable. Il faut surtout retenir le fait que l'homme chargé par le président américain de faciliter la vie des gens - et de réduire drastiquement les budgets fédéraux - s'est emparé du sujet.

Et Elon Musk ne s'arrêtera pas à cette simple proposition. Donald Trump lui-même, durant sa campagne présidentielle pour accéder à son second mandat, avait annoncé son intention de mettre fin aux changements d'heure semestriels rapidement après son retour au pouvoir. Il avait déclaré fin 2024 sur sa plateforme Truth Social que l'heure d'été était "peu pratique et très onéreuse pour le pays". Il a répété par la suite que la suppression de ce mécanisme permettrait de simplifier la vie des citoyens et de réaliser des économies.

Il faudra toutefois qu'Elon Musk et Donald Trump convainquent l'ensemble des républicains et que tous accordent leurs violons. Le parti conservateur avait lancé il y a quelques mois une proposition de loi afin rendre permanente l'heure d'été - et non l'heure d'hiver. La mesure, adoptée à l'unanimité au Sénat, n'a pas été validée par l'autre chambre du Congrès. Sinon la fin du changement d'heure serait déjà une réalité (Image d'illustration : Grok IA, Vue artistique).