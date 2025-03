Les boîtes aux lettres jaunes de La Poste sont en train de disparaître, voici comment déposer son courrier

Les boîtes aux lettres jaunes, incontournables des communes françaises, sont de moins en moins nombreuses. La Poste tend à les supprimer.

La Poste prend de plus en plus de mesures face à la baisse du volume du courrier : 18 milliards de plis étaient traités par an en 2008 contre 6 milliards en 2023. Ce chiffre devrait continuer à diminuer, se divisant par deux d'ici 2030. Des bureaux postaux ferment ou tendent à réduire leurs horaires. Face à ce constat, la Cour des comptes a même suggéré de revoir la fréquence de distribution du courrier, alors que la France est le dernier pays de l'Union européenne à imposer une obligation de distribution six jours sur sept.

Ce n'est pas tout. La Poste s'attaque aussi aux célèbres boîtes aux lettres jaunes. Ces repères mythiques dans les communes françaises sont en train de disparaitre alors qu'elles permettent d'envoyer des lettres facilement. Cette mesure ne satisfait pas les Français qui y voient la disparition progressive d'un service de proximité important, comme le rapporte TF1 dans un reportage donnant l'exemple de la ville de Servigny-lès-Sainte-Barbe en Moselle, dans laquelle trois des quatre boîtes aux lettres jaunes ont été retirées en février dernier. Cette décision n'a pas plu au maire de la ville : "C'est un symbole, la boîte aux lettres jaune dans la commune".

Elle apparaît encore comme essentielle, notamment pour les personnes âgées ou celles peu habituées au numérique. De nombreuses communes subissent pourtant le même sort. A Silly-sur-Nied, La Poste a décidé de remplacer les six boîtes aux lettres jaunes par une seule centrale, rapporte Le Républicain lorrain.

La Poste défend qu'une boîte aux lettres jaune est requise pour 1000 habitants, entraînant ainsi des suppressions dans les petites communes. Elle assure également que certaines ne reçoivent plus de courrier et qu'il faut optimiser les tournées.

En solution, elle propose de donner directement son courrier à envoyer au facteur. Les habitants restent sceptiques car cela impliquerait de devoir rester à attendre le passage de ce dernier. La France n'est pas la seule à opérer à un tel changement. Comme le rapporte Le Monde, au Danemark, troisième pays le plus numérisé au monde, PostNord a prévu de retirer en 2025 ces boîtes qui sont dans ce pays rouges.