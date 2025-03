Neige et verglas : 10 départements en vigilance jaune, l'hiver perdure !

Météo France a placé dix départements en vigilance jaune pour neige et verglas pour jeudi matin.

L'hiver n'est pas terminé ! Après une semaine aux accents printaniers, le rafraichissement s'accentue ce mercredi. Au sud, des averses parfois orageuses perdurent tandis que le froid s'intensifie sur la moitié nord avec des gelées de 0 à -2°C au lever du jour entre la Normandie et la Belgique, rapporte La Chaîne Météo. Le grand soleil et le ciel bleu sont bel et bien derrière nous cette semaine.

Ce mercredi 12 mars, dans la soirée, trois départements ont d'ores et déjà été placés en vigilance jaune pour "neige-verglas" par Météo France : la Creuse, le Puy-de-Dôme et la Corrèze. En montagne, la neige revient, accompagnée d'une chute brutale des températures. Les giboulés - caractérisées par des averses mêlant pluie, neige, grésil et même grêle - s'invitent aussi au rendez-vous sur une large partie nord du pays.

Les départements en vigilance jaune Neige-Verglas pour le 13 mars © Météo France

Météo France place aussi sept autres départements en vigilance jaune pour un risque de neige et de verglas pour la journée du jeudi 13 mars 2025. Sont concernés dès 00h01 : la Côte-d'Or, la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Vosges et le Bas-Rhin, en plus de la Creuse, le Puy-de-Dôme et la Corrèze. Face au risque d'intempéries, Météo France appelle à la plus grande vigilance sur les routes. Ces précipitations, intenses mais brèves, traduisent le conflit entre l'air froid en altitude et la douceur qui commence à s'installer au sol. Mais rassurez-vous, elles ne devraient pas durer très longtemps !

Un redoux progressif est annoncé dès le mardi 18 mars, avec un temps calme et sec sur la moitié nord. "L'ensoleillement permettra d'avoir un ressenti pas trop désagréable mais il ne fera pas chaud non plus", précise La Chaîne Météo. Des prévisions qui donnent de quoi patienter avant le début du printemps.