Météo : après un week-end frais, les températures montent en flèche à partir de cette date

Si les températures vont baisser ce week-end, ce ne sera que très temporaire. La semaine prochaine s'annonce déjà printanière.

Après une semaine assez agréable, un petit air frais va souffler ce week-end du 29 mars. Pour ce week-end du passage à l'heure d'été, un courant de Nord-ouest instable touchera la France. Selon La Chaine Météo, une perturbation va toucher les régions de l'est et de la neige tombera dès 1000 mètres d'altitude. Au sud-est, le vent sera très fort avec mistral et tramontane avec des rafales de plus de 100 km/h et jusqu'à 120/130 km/h sur le sud des Pyrénées-Orientales. Un risque d'averses orageuses est également prévu de la côte d'Azur à la Corse. Les températures oscilleront sur l'Hexagone avec des minimales de 2 à 6 degrés et de 8 à 12 degrés dans les régions méditerranéennes. Les maximales en baisse iront de 12 à 15 degrés et 16 à 20 degrés dans le sud-est, annonce Météo-France, le vent pouvant accentuer le ressenti frais.

Dès dimanche, une amélioration sera perceptible avec un ciel bien plus dégagé. La Méditerranée retrouvera le soleil. Quelques rafales seront encore possibles. A l'ouest, l'anticyclone apportera un temps calme. Les températures seront légèrement supérieures à celles de la veille. Des gelées restent possibles en plaine dans la moitié nord.

Après ce week-end en demi-teinte, la semaine prochaine s'annonce printanière. La Chaine Météo annonce une semaine avec "du soleil, de la douceur et un ressenti agréable généralisé". Ces prévisions, plus optimistes que prévues, permettraient même "les premiers barbecues". Un anticyclone placé sur la mer du Nord va offrir un temps calme et chasser les nuages.

© La Chaine Météo

Les températures seront en moyenne 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison pendant quelques jours. Dès le mardi 1er avril, les maximales dépasseront les 15 degrés sur une bonne partie du pays et elles continueront à monter les jours suivants.

Météo-France annonce également de belles journées ensoleillées, globalisées sur quasiment l'ensemble du territoire. "Les conditions resteront globalement sèches et les températures devraient passer au-dessus des normales de saison", prévoit le site spécialisé pour la semaine prochaine. Les températures pourraient recommencer à baisser à partir du week-end suivant, mais ces prévisions restent encore à confirmer.