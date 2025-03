Fin du ramadan : un doute à la Mosquée de Paris

Après un mois de jeûne, les musulmans s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Fitr marquant la fin du ramadan 2025. Si la date est déjà annoncée par plusieurs institutions, la mosquée de Paris maintient le doute.

Près de cinq millions de musulmans pratiquants en France attendent avec la fin du mois de ramadan, période de jeûne et de recueillement débutée le 1er mars dernier. Selon le Conseil théologique musulman de France (CTMF) et le Conseil français du culte musulman (CFCM), cette échéance est d'ores et déjà fixée au dimanche 30 mars 2025. Ces deux instances se basent sur une méthode de calcul astronomique pour déterminer l'apparition du croissant lunaire dans le ciel, marquant l'entrée dans le mois suivant du calendrier hégirien.

Ainsi, le CTMF précise que "la conjonction (nouvelle lune) se produira le samedi 29 mars 2025 à 10h58 GMT (11h58, heure de Paris). Les conditions nécessaires à l'observation du nouveau croissant lunaire seront réunies le lendemain, dimanche 30 mars". "La conjonction (nouvelle lune) se produira le samedi 29 mars 2025 à 10h58 GMT (11h58, heure de Paris). Les conditions nécessaires à l'observation du nouveau croissant de Chawwâl, dans le monde, seront réunies Incha Allah, le lendemain, dimanche 30 mars, à partir de 00h12 GMT (01h12, heure de Paris)", peut-on lire.

Le CFCM abonde en ce sens. L'instance, qui a adopté la méthode scientifique en 2013, indique que le dimanche 30 mars correspondra au 1er jour du mois de Chawwal (mois suivant le mois de Ramadan- NDLR) de l'an 1446 de l'Hégire, synonyme de rupture du jeûne et de fête de l'Aïd el-Fitr. Il estime que le croissant lunaire sera visible dès ce samedi en Amérique du Nord peu avant midi Heure de Paris également.

La Grande Mosquée de Paris peut-elle changer la date de l'Aïd ?

Cependant, fidèle à la tradition, la Grande Mosquée de Paris a choisi d'attendre la "Nuit du Doute", organisée ce samedi soir en son sein, pour annoncer officiellement la fin du ramadan. Cette coutume ancestrale consiste à scruter le ciel afin d'y déceler directement la présence du fin croissant de lune signant le changement de mois. Si ce dernier est visible à l'œil nu, alors l'Aïd el-Fitr sera célébré dès le lendemain. Dans le cas contraire, il faudra patienter jusqu'au surlendemain.

Dans le cas où la Mosquée de Paris décidait de contredire le consensus, elle annoncerait alors la célébration de l'Aïd pour le lundi 31 mars. Mais s'il a de quoi semer le doute chez les musulmans, ce cas de figure semble peu probable. Le choix de la Mosquée de Paris de perpétuer la tradition de la Nuit du doute vise avant tout à concilier croyances anciennes et techniques modernes de datation. Une manière de perpétuer l'esprit originel du ramadan, tout en s'adaptant aux moyens d'observation actuels.

Reste désormais pour les millions de musulmans à patienter jusqu'à ce soir pour que le ciel livre son verdict et confirme, ou non, la date tant attendue de l'Aïd el-Fitr et de ses festivités.