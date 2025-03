Météo : les températures continuent de grimper, ces deux jours seront dignes d'une fin mai

Une semaine ensoleillée s'annonce et les températures vont continuer de monter. Deux journées seront particulièrement agréables.

Ce lundi 31 mars, le soleil s'est imposé sur quasiment tout le pays. Il fait aussi relativement doux avec des températures maximales comprises en moyenne entre 15 et 20 degrés. Le printemps est bien là, et cette première semaine d'avril s'annonce très agréable, un puissant anticyclone s'étant installé sur les îles britanniques. Mardi, fini les brouillards matinaux, le ciel est dégagé dès le début de journée. Un temps instable peut toutefois survenir dans les régions PACA et la Corse, avec des ondées s'étendant au Languedoc-Roussillon et au sud de l'Auvergne Rhône-Alpes. Une petite bise est aussi perceptible dans le nord-est, rafraichissant légèrement l'air.

Mercredi, un épisode de fort vent d'autan touche l'Occitanie et le Massif central avec des rafales pouvant atteindre 100 km/h, alors que le soleil brille du matin au soir au nord. Si les températures montent doucement en début de semaine, c'est à partir de jeudi qu'un ressenti digne d'une fin de mois de mai va apparaitre, selon La Chaine Météo. Les températures passent bien au-dessus des normales de saison avec une moyenne de 20 degrés l'après-midi. Le soleil va briller et les passages nuageux seront seulement "passagèrement plus menaçants" dans le quart sud-ouest, avec moins de vent que la veille.

© La Chaine Météo

Vendredi, le temps sera un peu plus nuageux sur l'ouest et le sud, mais les températures seront toujours des plus agréables avec 18 degrés à Strasbourg, 19 degrés à Nantes, 20 degrés à Lille, 21 à Paris contre 15 à Nice et Perpignan. Ces températures moins hautes près de la Méditerranée s'expliquent par des entrées maritimes, apportant des brumes. Le soleil sera encore généreux ce week-end, malgré des nuages parfois menaçants vers la Méditerranée et les Pyrénées. Il fera entre 6 et 12 degrés le matin et entre 17 et 20 degrés l'après-midi samedi.

Une baisse des températures est possible à partir de dimanche et pourrait se confirmer la semaine prochaine. Les précipitations devraient rester peu nombreuses selon Météo-France : "Les pluies devraient se faire rares, avec des températures qui tournent autour des normales de saison".