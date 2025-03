Lidl propose actuellement un produit à moins de 7 euros qui va régler un gros problème de votre smartphone

Jamais en manque de promotions intéressantes, Lidl pourrait bien régler un gros souci du quotidien avec votre smartphone.

Si vous avez l'habitude de feuilleter le catalogue des nouvelles promotions de Lidl, vous avez peut-être manqué un produit susceptible de vous aider au quotidien et surtout de résoudre un problème qui touche de nombreux possesseurs de smartphone : la durée de vie limitée de la batterie.

On ne vous apprendra rien, utiliser son smartphone épuise rapidement son autonomie. Les modèles les plus récents disposent de composants tellement avancés qu'ils peuvent rapidement voir leur batterie se décomposer au fur et à mesure de leur utilisation. La faute à certaines technologies comme les nouveaux écrans à taux de rafraichissement élevé ou des résolutions d'écran toujours plus grandes et qui impactent la batterie de votre appareil.

Mais puisqu'il n'existe rarement de problèmes sans solutions, Lidl propose aujourd'hui dans son catalogue en ligne et en magasin un objet pour régler vos problèmes d'autonomie avec votre smartphone, et ce, à tout petit prix !

Disponible à seulement 6,99 euros, la batterie externe Powerbank de marque Tronic est idéale pour votre smartphone en manque d'autonomie. Garantie trois ans après son achat, cette batterie dispose notamment de voyants lumineux pour que vous puissiez vous assurer qu'elle soit bien rechargée et utilisable lorsque vous en avez le plus besoin.

L'utilisation d'une batterie externe est également très simple : vous n'aurez qu'à brancher cette dernière avec un câble USB à votre smartphone, comme si vous le rechargiez avec son chargeur d'origine. Sa capacité de 5000 mAh correspond à la batterie présente dans une majorité de smartphones actuels. Vous devriez donc pouvoir réaliser une recharge complète de votre téléphone si besoin.

Il est également possible de l'utiliser pour une tablette ou même un ordinateur portable, mais ces derniers disposent généralement d'une capacité de batterie un peu plus élevée et ne pourraient donc pas être chargés entièrement à l'aide de la Powerbank.

En cas de doute, il est toujours possible d'opter pour une version supérieure, vendue à 11,99 euros chez Lidl et pourvue d'une capacité de 10000 mAh. Notez que cette batterie portable est aussi bien disponible sur le site de Lidl que dans votre magasin de proximité en fonction des stocks disponibles.