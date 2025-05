Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 2 mai 2025, 99 millions d'euros en jeu

EUROMILLIONS. Près de 100 millions d'euros sont mis en jeu ce vendredi soir au tirage de l'Euromillions. Trouverez-vous les résultats ?

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent la coquette somme de 99 millions d'euros. Un gros lot qui ne devrait pas laisser les participants de marbre, même si on est loin du plus gros jackpot possible à ce jeu de hasard. En effet, jusqu'à 250 millions d'euros peuvent être proposés. En attendant de voir une telle somme être proposée, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats Euromillions seront connus vers 21h30, dans la foulée du tirage, et indiqués ci-dessous :

Quelle combinaison jouer ? Quels seront les chiffres gagnants du tirage Euromillions ? Malheureusement, personne ne le sait en amont. C'est là tout le dilemme. Le mieux est donc d'être bon joueur et surtout... d'être bon perdant lorsque l'on joue au tirage Euromillions. Pour le reste, mieux vaut également parier sur des chiffres en lesquels on croit. Des chiffres qui porte-bonheur par exemple, comme une date anniversaire ou le numéro de son joueur préféré. Certains préfèrent toutefois parier des chiffres vraiment au hasard, grâce à l'option flash génère des combinaisons via un ordinateur. Toutes les options se valent et chacun doit opter pour la recette qui lui convient le mieux.