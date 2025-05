Un conclave qui dure trop longtemps ? Une solution radicale (et mortelle) a déjà été trouvée

Le conclave va élire un nouveau pape, mais sa durée est incertaine. Pour éviter qu'il s'éternise, une décision radicale a été prise par le passé.

L'élection du nouveau pape approche. Le collège des cardinaux est réuni à partir de ce mercredi 7 mai dans la chapelle Sixtine pour le conclave, chargé d'élire le futur souverain pontife. Les 133 cardinaux doivent procéder à des votes successifs, jusqu'à quatre par jour. Le successeur du pape François devra être élu par la majorité des deux tiers du collège de cardinaux. Une fois le nouveau pape choisi, une fumée blanche apparaitra en haut d'une petite cheminée, située au sommet de la chapelle, alors que si les cardinaux ne se sont pas mis d'accord, la fumée restera noire.

Le temps que va durer ce conclave, lui, est incertain, même si depuis 1900 il n'excède pas une semaine. Il est pourtant ponctué par des temps de prières et de réflexion et les profils des cardinaux sont si diversifiés, qu'ils peuvent ralentir la recherche d'un accord. Si les électeurs du pape sont dans une impasse, il peut être décidé de limiter le vote aux noms des deux personnes en tête du dernier scrutin et alors, la majorité l'emportera.

Reste qu'aucune durée maximale n'a été fixée si bien que les débats peuvent s'éterniser. Le conclave le plus court de l'histoire n'a duré que quelques heures, mais le plus long aura duré plus de deux ans, entre 1268 et 1271.

Ce conclave exceptionnellement long a eu lieu à Viterbe, au nord de Rome, à l'époque. 18 cardinaux s'étaient alors réunis, mais ne parvenaient pas à s'accorder, divisés entre nationalités et allégeances. Pendant plus de 1000 jours, aucun nom n'a été annoncé. Face à la colère de la population, une solution radicale aurait alors été prise pour forcer les cardinaux à se décider. Charles Dantzig, dans l'émission Secret professionnel, a raconté qu'"excédé par la vacance prolongée du Siège Apostolique, le seigneur prit des mesures drastiques pour presser les 18 cardinaux : ils furent enfermés dans une salle du palais épiscopal de Viterbe qui fut même murée".

Tebaldo Visconti a fini par être élu et est devenu le pape Grégoire X. Mais après cet épisode interminable, un document scellé par ce dernier a introduit de nouvelles mesures, comme l'organisation du Conclave dix jours maximum après la mort du pape et le maintien à l'isolement des cardinaux. Certaines de ces mesures étaient bien plus radicales encore : l'une d'elles prévoyait que si aucun pape n'était désigné en trois jours, les cardinaux seraient rationnés à un seul plat quotidien pendant cinq jours. Au bout de huit jours, la diète se réduirait au pain, à l'eau et au vin, avec la volonté de jouer sur la faim et la fatigue.

Emmurés et affamés, les cardinaux n'auraient donc d'autre choix que de se mettre d'accord, pour éviter, à terme, de succomber et de filer directement au paradis. Même si ces règles d'un autre temps peuvent prêter à sourire aujourd'hui, "cette constitution, intitulée Ubi periculum maius, marque l'institution officielle et canonique du conclave à peu près tel qu'il fonctionne encore aujourd'hui", a résumé l'historien Yves Chiron, dans son ouvrage Les dix conclaves qui ont marqué l'histoire.