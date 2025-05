Gagner de l'argent en faisant la queue dans une file d'attente, c'est possible et c'est très simple

Faire la queue peut être très long, mais aussi rémunérateur. Eh oui, il est possible d'être payé à attendre.

Parc d'attractions, restaurants prisés, concerts, supermarchés... Dans divers lieux publics, les files d'attente peuvent être interminables. La patience a ses limites et pousse parfois à abandonner. Cependant, si c'est l'une de vos qualités, vous pourriez en tirer des bénéfices. Que diriez-vous d'être payé à simplement attendre ? C'est, en tout cas, ce que proposent plusieurs plateformes comme Taskrabbit, Same Ole Line Dudes ou Skip the Line. Sur celles-ci, vous pouvez devenir "line-stander".

Votre mission est simple : moyennant une rémunération horaire, vous faites la queue pour une autre personne et quand son tour approche, vous n'avez plus qu'à lui laisser votre place. Une fois la réservation effectuée, vous pouvez en fait directement entrer en communication avec le client pour le tenir informé de l'avancée de la file.

Combien rapporte un tel service ? Le prix dépend de la durée d'attente et des plateformes. Chez Taskrabbit, c'est environ 27 dollars de l'heure, soit 24 euros. 50 dollars, soit 45 euros pour deux heures, est le forfait classique chez Same Ole Line Dudes. Des rémunérations plutôt alléchantes au regard du smic horaire. Les prix peuvent aussi augmenter selon les conditions d'attente : jour/nuit, intérieur/extérieur... Sur les plateformes, les travailleurs sont ensuite notés et reçoivent des avis afin de permettre aux clients de bien choisir, comme c'est le cas par exemple sur Uber.

Cette méthode ne fait toutefois pas l'unanimité. Déjà, doubler tout le monde en remplaçant le "line-stander" n'est pas toujours très bien vu. De plus, certains dénoncent un avantage offert aux plus aisés, accentuant les inégalités. A contrario, d'autres défendent que ce service répond à un besoin de gain de temps et que cela ne change rien pour les autres personnes : "Si vous avez 30 personnes devant vous, l'attente est la même, même si l'une d'elles est une remplaçante rémunérée", avance Joshua Bekowitz, un habitué de telles missions, pour The Wall Street Journal.

Ce service est très populaire aux Etats-Unis, en Angleterre et en Chine. Taskrabbit a notamment assuré que les demandes avaient augmenté de 18% entre 2023 et 2024 aux Etats-Unis. Ce job ne demande pas, par ailleurs, de grandes compétences, mais simplement d'être patient et prêt à s'ennuyer. En France, ce service avait été lancé en 2019 par une start-up, Wistand, mais la société a arrêté son activité. Sera-t-elle bientôt de nouveau disponible en France ? Compte tenu du succès anglo-saxon, c'est possible.