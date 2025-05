Orages en France : voici où ils sont présents et prévus ce mardi et mercredi

Ce mardi 13 mai, pas moins de 70 départements sont placés en vigilance orages.

Ce lundi 12 mai, des orages ont éclaté avec une quarantaine de départements en vigilance, sous l'influence d'une goutte froide. Ce mardi, la France est de nouveau frappée par un temps très perturbé et les orages se propagent sur une grande partie du pays. 71 départements ont ainsi été placés en vigilance jaune orages par Météo-France.

Il s'agit des suivants : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cher, Cantal, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Doubs, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Hérault, Indre, Indre-et-Loir Jura, Landes, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Lozère, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Manche, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Paris, Seine-Maritime, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Seine-et-Marne, Vaucluse, Somme, Tarn, Var, Vendée, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, et le Val-d'Oise.

© Météo France

Cela représente donc l'intégralité des départements de Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France et Paca, et presque la totalité de l'Occitanie, à l'exception du Lot. Peu de départements y échappent : ils sont situés dans le Grand-Est et les Hauts-de-France, ainsi qu'en Normandie, dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine ou encore dans les Alpes.

La vigilance sera surtout de mise cet après-midi : "Des orages éclatent le long des Pyrénées jusqu'en Bretagne en passant par une majeure partie de la Nouvelle-Aquitaine. D'autres se déclenchent autour du Massif central et des Alpes jusqu'à la Haute-Normandie et la Picardie en passant par le Centre, la région parisienne et une partie du Grand-Est", indique Météo-France. Des "cumuls extrêmement hétérogènes" sont attendus.

Mercredi, ce temps orageux devrait se calmer avec une belle journée annoncée du nord de la Seine au Grand-Est, grâce au retour de l'anticyclone. L'après-midi, des orages seront encore possibles sur le relief du sud du pays, en Corse et en Bretagne, faisant tomber le nombre de départements en vigilance jaune à moins de trente. Jeudi, un temps calme devrait revenir quasiment partout.

La vigilance jaune est le deuxième niveau sur quatre de l'échelle de vigilance météorologique de Météo France (vert, jaune, orange et rouge). Si ce niveau n'indique pas de risques majeurs pour la population, il faut rester vigilant, notamment face au risque d'inondations localisées.