Météo : un temps printanier annoncé ce week-end, sauf dans ces départements

Ce week-end, le soleil sera au rendez-vous et les températures remontent sur la majeure partie du pays. Cependant, certains départements feront face à plus de fraicheur ou à des orages.

Après une semaine marquée par un temps instable et orageux, une accalmie a commencé dès ce jeudi 15 mai, malgré des températures à la baisse. Ce vendredi, le beau temps s'impose sur la quasi-totalité du territoire et les températures grimpent dans l'après-midi. Le temps reste instable dans le sud-est avec un risque orageux. Une tendance qui va se confirmer ce week-end, qui s'annonce globalement printanier sur les 3/4 du pays.

En détail, samedi, le soleil va rapidement s'imposer, malgré quelques nuages tenaces sur les côtes normandes mais qui pourraient se dissiper par endroits l'après-midi. Entre les Alpes et les Pyrénées, des nuages menaçants pourraient se former avec quelques averses l'après-midi, surtout en montagne et sur la côte d'Azur, prévoit La Chaine Météo. Le reste du sud de la France connaitre une belle journée. Il fera entre 19 et 23 degrés au maximum.

© La Chaine Météo

Dimanche, les températures gagneront 1 à 2 degrés avec en moyenne 24 l'après-midi. Il fera notamment 24 degrés à Rennes et Lyon, 25 degrés à Biarritz et même 27 degrés à Toulouse. Le ressenti en plein soleil pourra donc être chaud alors que sur les côtes de la Manche il sera plus frais à cause de la bise. Un risque d'averses orageuses persistera en montagne, pouvant s'étendre vers le sud-ouest. Le temps sera nuageux notamment sur la Normandie et les Hauts-de-France, mais moins que la veille.

Si le nord connaitra plusieurs jours de temps stable, le sud verra la météo se dégrader à nouveau la semaine prochaine. Dès lundi, un risque d'orages est annoncé dans le sud-ouest et pourrait s'étendre le lendemain à la moitié sud, voire atteindre le centre-est. La semaine prochaine pourrait donc voir encore la France coupée en deux. Selon Météo-France, les précipitations "pourraient être légèrement déficitaires sur le nord du pays mais excédentaires au sud". Il faut donc bien profiter de ce week-end ensoleillé qui sera propice aux sorties, avant une semaine prochaine assez instable sur une bonne partie du pays.