Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 19 mai 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Les huit millions d'euros en jeu ce lundi soir ont-ils trouvé preneur ? Voici sans plus attendre tous les résultats du tirage Loto.

Depuis sept tirages du Loto, la cagnotte ne cessait de grimper. La roue a-t-elle enfin tourné pour l'un des participants ? Que disent les résultats ? La combinaison du jour dévoilée, le site de la Française des jeux a également publié dans la foulée la répartition des gains. Et le fait est que personne n'a réussi à trouver la totalité du résultat gagnant du jour au Loto. Pas de vainqueur au rang un donc, mais pas non plus de grand gagnant au rang deux. Pour trouver les premiers petits chanceux, il faut descendre au rang trois. Là, on découvre que quelque 23 grilles ont été cochées correctement de quatre des cinq chiffres et du numéro Chance. Chaque grille permet à son ou ses propriétaires de repartir avec 8 066,80 euros. Êtes-vous l'un d'eux ? Découvrez tous les résultats du Loto :

Tirage du 19/05/2025 8 - 30 - 33 - 42 - 43 et le NChance 4

Joker+

Option 2nd tirage : 5 - 26 - 28 - 40 - 41

10 codes gagnants :

C 7544 1922 - D 7750 7686 - L 2746 5173 - M 2691 6027 - M 5279 3767 - P 7800 1396 - Q 6503 7494 - Q 7934 6645 - T 6485 8145 - U 9420 9369

Comme dit le dicton, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule... En plus des neuf millions d'euros désormais promis mercredi soir, la Française des jeux a annoncé sur son site qu'un Super Loto sera organisé le vendredi 13 juin 2025. Vendredi 13 oblige, la FDJ sort une fois de plus le grand jeu. Treize millions d'euros seront à remporter. Mais ce n'est pas tout... Cinquante codes permettant chacun de faire gagner 20 000 euros seront également tirés au sort pour l'occasion. En revanche, avec de tels gains en vue, la grille sera vendue 3 euros au lieu de 2,20 euros.

Amateur de belle cagnotte ? Un autre rendez-vous à ne pas manquer vous attend demain, mardi 20 mai. Cette fois-ci, à l'Euromillions. Là aussi, les résultats semblent introuvables depuis plusieurs semaines. Conséquence : ce sont à présent 167 millions d'euros qui sont à remporter. Une somme incomparable avec les montants mis en jeu au tirage du Loto, mais bien réelle. Reste toutefois que trouver les résultats Euromillions est sept fois plus difficile que de trouver ceux du Loto. En ne jouant qu'une combinaison, un joueur a une chance sur plus de 139 millions de trouver la combinaison du jour, contre "seulement", une sur un peu plus de 19 millions au Loto.