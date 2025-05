Ces erreurs auxquelles personne ne pense peuvent gâcher la fête des voisins et coûter très cher

Vendredi 23 mai, c'est la fête des voisins. Ce moment de convivialité est toutefois soumis à quelques règles, qu'il vaut mieux connaitre.

Ce vendredi 23 mai, c'est la célèbre fête des voisins. Lancée par l'association Immeubles en Fête, elle célèbre ses 25 ans cette année. C'est l'occasion pour les habitants d'un même quartier, rue, résidence ou immeuble de se réunir pour partager un moment de convivialité. Elle peut permettre de créer de nouveaux liens, voire de résoudre quelques conflits.

Côté organisation, tout un chacun a la possibilité de lancer cet événement. Affiches, mots dans les boites aux lettres, réseaux sociaux... plusieurs formes de communication sont possibles autour de l'événement. Il est ensuite fréquent que chacun ramène nourriture ou boissons afin de créer un buffet chaleureux. Des activités sont aussi parfois proposées. Rien n'est évidemment imposé, mais comme tout événement, pour ceux qui y participent ou l'organisent, il y a des règles à respecter.

Et sur le choix du lieu comme sur les horaires, les erreurs peuvent vite arriver. Tout d'abord, concernant le choix du lieu, s'il s'agit d'un appartement privé, d'un hall, d'une cour ou encore d'un jardin, aucun problème. Cependant, si l'événement se déroule sur la voie publique, comme sur le trottoir ou dans la rue, il est nécessaire de demander l'autorisation à la mairie.

En cas de non déclaration, la mairie n'ira pas vous chercher des poux pour un moment convivial discret et sans incidence sur la circulation. En revanche, le Code pénal prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende pour une manifestation, a fortiori si elle a été interdite ou pour une déclaration préalable incomplète ou inexacte.

Lors de la fête des voisins, il est aussi primordial de respecter ces espaces communs ou publics, notamment leur propreté, et d'éviter toute dégradation. S'il existe, le règlement de copropriété doit aussi être pris en compte, il ne faut pas hésiter à contacter le conseil syndical pour connaitre les directives spécifiques.

Il faut également réfléchir aux horaires. La fête se déroulant un vendredi cette année, elle risque de débuter en fin de journée, après le travail des habitants. Or, à partir d'une certaine heure, il faut faire particulièrement attention aux nuisances sonores. Dans la loi française, de 22h à 7h du matin, le bruit excessif est considéré comme du tapage nocturne. On y pense pas toujours, pourtant ce problème survient souvent lors de cette fête, et cela peut coûter cher. L'amende pour un tel motif peut aller de 68 à 180 euros.

Ainsi, si des activités sont prévues, il est préférable de les mettre en place avant 22 heures. Ensuite, il faut penser à réduire progressivement le volume sonore de la fête. La prévention est également une bonne solution : un petit mot à destination des voisins absents pour s'excuser à l'avance est toujours bien vu. Sinon, si vous ne voulez vraiment pas prendre de risque, il est tout à fait possible de définir une heure de fin raisonnable.