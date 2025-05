Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce mardi 20 mai 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Le tirage Euromillions de ce mardi a-t-il fait un heureux millionnaire ? Les résultats sont assez formels...

Le tirage Euromillions de ce mardi 20 mai 2025 s'annonçait une nouvelle fois riche en émotions. Et pour cause, 167 millions d'euros étaient mis en jeu. L'heure du résultat Euromillions venue, qu'en est-il ? Malheureusement, en arrivant sur la page "résultat" de la Française des jeux, il est annoncé d'emblée que 185 millions d'euros seront à remporter lors du prochain tirage Euromillions prévu vendredi 23 mai. Cela signifie donc qu'il n'y a eu aucun grand vainqueur ce mardi soir. Le joueur ayant eu le plus de chance en France ne remporte "que" 28 016,20 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour :

Tirage du 20/05/2025 1 - 8 - 13 - 29 - 47 et les numéros étoile 5 et 6

MyMillion : AW 582 7504

Les prochains tirages organisés par la Française des jeux devraient être également particulièrement savoureux. Il n'y a en effet pas qu'à l'Euromillions que l'enjeu ne cesse de grimper. Au Loto, si on est sur une toute autre échelle en matière de cagnotte, ce sont neuf millions d'euros qui seront mis en jeu demain, mercredi. Rappelons qu'à ce jeu de hasard, le gros lot minimum est de deux millions d'euros quand la cagnotte remportée s'élève en moyenne à cinq millions d'euros. Au-delà de ce tirage, un Loto Mission nature est prévu ce samedi 24 mai. Au minimum 10 millions d'euros seront mis en jeu. En revanche, ce seront toujours 10 codes permettant chacun de faire remporter 20 000 euros qui seront tirés au sort.

Pour les amateurs de grosses cagnottes, un Super Loto sera également organisé à l'occasion du prochain Vendredi 13. Jour de malchance pour les uns, de bonheur pour les autres, le Vendredi 13 est une date spéciale, et même incontournable, pour les amateurs de jeux de hasard. En juin prochain, un nouveau tirage Loto aura exceptionnellement lieu un vendredi pour proposer un rendez-vous qui s'annonce déjà prometteur. Treize millions d'euros seront à remporter, ainsi que 50 codes à 20 000 euros. La grille sera, de fait, vendue un peu plus cher qu'en temps normal : 3 euros, au lieu de 2,20 euros.