Une très bonne nouvelle arrive : la météo du pont de l'Ascension se précise du jeudi au samedi

Le pont de l'Ascension approche. Après un pont du 1er mai bien chaud, une France coupée en deux pour celui du 8 mai, voici ce qui est annoncé pour le dernier du mois.

Orages et retour de la fraicheur. La deuxième quinzaine du mois de mai n'a pas très bien commencé, par rapport aux deux semaines précédentes, qui avaient été déficitaires en précipitations et avec un léger excédent de températures. Après plusieurs semaines de temps sec au nord et instable au sud, la tendance s'inverse. L'humidité revient sur le nord du pays avec une perturbation britannique, alors que le sud renoue avec le soleil.

La semaine du 26 mai commencera aussi sous la pluie, particulièrement dans la moitié nord, et cela devrait durer jusqu'au mercredi. Cependant, un changement de temps est annoncé autour du pont de l'Ascension qui débute le jeudi 29 mai.

"Le temps devrait être globalement sec et légèrement plus chaud sur le pays hormis quelques passages pluvieux possibles en tout début de semaine notamment sur le nord. Une franche amélioration devrait se dessiner, principalement sur le sud avec des températures plus chaudes associées au retour de conditions anticycloniques", prévoit Météo France pour la semaine prochaine.

© Prévisions météo du jeudi 29 mai - Météo France

Si quelques pluies devraient persister au nord le jeudi matin, Météo France prévoit, en effet, du soleil sur le reste du territoire. Les températures maximales devraient augmenter de plusieurs degrés par rapport à la veille, pouvant ainsi dépasser les 25 degrés et atteignant même localement 30 degrés, notamment dans le sud-ouest.

Une belle journée s'annonce aussi le vendredi, avec de la chaleur, sauf à l'extrême nord et au bord de la Manche où il fera plutôt autour de 20 degrés. Quelques averses y seront encore possibles en matinée. Pour le samedi, le temps devrait également être rayonnant, alors que la pluie devrait faire son retour dimanche par l'est et sur les Pyrénées. La perturbation pourrait se poursuivre début juin.

Ce scénario serait idéal pour les Français qui font le pont, surtout que les enfants ne travaillent pas non plus le vendredi. Toutefois, La Chaine Météo se veut plus prudente : "En ce jour férié de l'Ascension, la fiabilité est encore très limitée entre le retour de l'anticyclone des Açores ou le passage d'une perturbation atlantique". Les prévisions devraient se préciser dans les prochains jours.