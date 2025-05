Cette enseigne est la meilleure pour faire vos courses, selon des experts en consommation durable

Comment choisir où faire ses courses ? Cette nouvelle étude a classé huit chaines de supermarchés français selon un critère spécifique. Cela peut donner une indication.

Lidl, Carrefour, Intermarché, E.Leclerc... Il est parfois difficile de savoir quelle enseigne choisir pour faire ses courses. Avec les prix, le choix de produits ou encore la qualité du service, les critères sont multiples. L'association Réseau Action Climat incite toutefois à en prendre un supplémentaire en compte : la promotion d'une alimentation saine et durable, afin d'inciter les clients à manger des aliments issus d'une agriculture plus responsable et meilleurs pour la santé.

Cela peut passer par l'agencement des rayons, la réduction des produits de mauvaise qualité ou ultra-transformés, le choix des promotions, l'affichage du nutri-score... Si des efforts sont observés, comme avec l'apparition du logo Origin'Info sur la provenance des produits, certains aspects manqueraient encore à l'appel. Réseau Action Climat a, par exemple, dénoncé dans une pétition commune, notamment avec Foodwatch, que seule une promotion sur dix portait sur des aliments saints. La majorité concerne des produits mauvais pour la santé et l'environnement.

Dans son récent rapport, l'association a tout de même réalisé un classement des enseignes qui font le plus d'efforts en ce sens. Elle s'est appuyée sur des données publiques, des relevés en magasin, des questionnaires et entretiens avec les enseignes. Les critères évalués sont principalement la transparence, les engagements pris et les actions concrètes pour promouvoir une alimentation durable auprès des consommateurs.

La meilleure n'obtient que 12,5/20. Il s'agit de Carrefour, qui a notamment rendu obligatoire le Nutri-Score sur les produits vendus sur son site. L'enseigne avec son programme "Act for food" est aussi devenue leader sur le bio et son programme de fidélité offre 10% de réduction sur les fruits et légumes. Elle a aussi exigé de ses plus gros fournisseurs d'adopter une trajectoire de décarbonisation d'ici 2026.

Seule autre enseigne à être au-dessus de la moyenne : Monoprix avec 12/20, notamment pour son développement du bio. Les magasins U atteignent tout juste la moyenne, mais cela représente trois points de plus qu'en 2023 lors de la dernière évaluation. Dans les moins bons élèves se placent ensuite Auchan, Lidl et Intermarché, avec respectivement 9,5/20, 9/20 et 8/20, mais dont certains efforts sont quand même soulignés.

Certains enseignes tombent en dessous du 5/20 : E.Leclerc reçoit une note de 4,5/20, soit 1,5 point de moins qu'en 2023. L'enseigne étant leader en part de marché et souvent mise en avant comme étant la moins chère, elle propose beaucoup de promotions, mais pas forcément sur les meilleurs produits. C'est Aldi, aussi très actif dans la guerre des prix, qui ferme le classement de ces huit enseignes avec la terrible note de 2/20, avec une promotion de l'alimentation durable quasiment nulle et aucun engagement pris.