Plus de deux millions de Français pourraient bénéficier d'une "carte" faisant gagner de l'argent, lancée par le gouvernement

Une nouvelle carte pourrait bientôt offrir des réductions importantes, notamment sur les transports, à de nombreux Français.

À l'occasion d'une journée dédiée à la monoparentalité et à la lutte contre la pauvreté, mardi 20 mai, la Haute Commissaire à l'Enfance, Sarah El Haïry, s'est dite "favorable" à une meilleure "reconnaissance de la monoparentalité dans la société" sur RMC. Lors de son interview, elle a évoqué la création d'une "carte monofamille", inspirée de celle déjà existante pour les familles nombreuses. A partir de trois enfants, les parents et les enfants peuvent accéder à des réductions chez certains prestataires comme la SNCF ou la RATP.

L'ex-ministre déléguée chargée de l'Enfance a rappelé que "3 millions d'enfants en France vivent dans une famille monoparentale, avec des mamans solos principalement". Et le Sénat rapporte par ailleurs que 82% des familles monoparentales concernent des mamans, dont beaucoup sont en situation de fragilité financière. "Quand tu vis avec un salaire, ce n'est pas la même chose qu'avec deux. On a plus d'enfants dans une situation de pauvreté ou de vulnérabilité dans ces familles", a rappelé la Haute commissaire. Elle propose donc une nouvelle carte, qui serait destinée à la fois aux pères et aux mères qui élèvent seuls leurs enfants.

Sarah El Haïry a soutenu un dispositif accessible "dès le premier enfant", "sans voir la question des revenus". Cette carte permettrait "d'ouvrir dans notre société des mobilisations de tiers", en engageant les acteurs des transports, du tourisme, de la culture : "Pour dire qu'il y a des besoins spécifiques pour ces familles, de garde, de réalité financière, de charge mentale".

Une proposition très bien accueillie selon les témoignages recueillis par RMC. La mairie de Paris avait déjà exprimé son intention, l'an dernier, de mettre en place une carte similaire au niveau municipal, afin de simplifier les démarches et d'ouvrir de nouveaux droits, rapporte Actu.fr. "Ce sont des femmes qui, de toute façon, vont perdre de façon conséquente en pouvoir d'achat, en niveau de vie", a affirmé Colombe Broussel, sénatrice et conseillère de Paris.

Pour identifier les parents solos, elle propose d'utiliser les données fiscales collectées chaque année par les impôts. Pour l'instant, peu de détails ont circulé sur la mise en œuvre du dispositif. Mais Sarah El Haïry a annoncé que la ministre Catherine Vautrin a lancé un groupe de travail plus technique sur le sujet. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a déjà annoncé sur BFMTV/RMC ce jeudi, être "prêt à travailler" sur ce nouveau dispositif "avec les pouvoirs politiques", comme le rapporte Capital.

L'idée d'une "carte monofamille" avait déjà été soutenue en 2024 par la Délégation aux droits des femmes du Sénat, qui avait publié en mars un rapport sénatorial visant à mieux soutenir et accompagner les familles monoparentales.