Météo : après un week-end mitigé, un nouveau pic de chaleur arrive en France

Le temps de ce week-end s'annonce instable et frais. Une remontée rapide des températures est toutefois prévue la semaine prochaine.

Cette semaine, les conditions météo se sont dégradées. Pluie et orages ont touché la France et le week-end de la Pentecôte sera aussi très mitigé et frais. Samedi, au nord de la Loire, les averses seront régulières. Du vent soufflera aussi en bord de Manche et les températures ne dépasseront pas les 20 degrés. Au sud et en Corse, le temps sera meilleur avec du soleil des Pyrénées aux bords de la Méditerranée. Des pointes à 28 degrés seront possibles dans l'arrière-pays méditerranéen.

Dimanche, le temps sera moins pluvieux, mais les nuages resteront menaçants au nord, avec notamment un risque d'averses à l'est. Dans l'après-midi, des éclaircies arriveront par l'arc atlantique. Les températures seront toujours en dessous des normales de saison au nord alors qu'il fera encore bon au sud sous un grand soleil.

C'est finalement lundi, jour férié, que l'amélioration va vraiment se dessiner. Un temps ensoleillé sera de retour sur une bonne partie du pays. Quelques nuages circuleront encore au nord en matinée, mais le ressenti sera bien plus agréable. Il fera 20 degrés de moyenne au nord et entre 24 et 28 degrés dans le sud.

La semaine prochaine va marquer l'arrivée d'un nouveau pic de chaleur, annonce La Chaine Météo. Le soleil sera présent sur l'ensemble du pays et une hausse rapide des températures est attendue pour mardi et mercredi. Ainsi mercredi, il fera 26 degrés à Paris, Rouen et Marseille, 27 à Rennes, 28 à Lyon, 29 à Bordeaux et Montpellier et même 30 à Nantes. Ce réchauffement est dû à un flux de sud, qui apporte de l'air chaud en provenance du Maghreb.

Cependant, ce temps ne devrait pas durer avec l'arrivée d'une goutte froide dès jeudi par le sud-ouest. Elle va rapidement remonter dans le centre, provoquant des orages. La pluie pourrait atteindre une bonne partie du pays dès vendredi mais les températures resteront très agréables, voire chaudes. Cette atmosphère instable est typique de cette période de l'année. "Après une première partie de semaine chaude, ensoleillée et sèche sur l'ensemble du territoire, la seconde partie sera plus humide à l'ouest et plus chaude à l'est", prévoit Météo-France.