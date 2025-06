Engie annonce une mauvaise nouvelle à ses clients : voici ce qui va changer le 1er juillet

Un courrier a récemment été envoyé à tous les clients concernés. Mais il est difficilement compréhensible.

Les débuts de mois sont souvent marqués par des changements et juillet n'échappera pas à la règle. Si parfois, il s'agit d'une bonne nouvelle comme lors de l'augmentation des pensions de retraite ou la revalorisation des aides sociales, ce ne sera rien de tout cela au début de l'été. Engie a envoyé un courrier à des millions de clients pour les informer d'une évolution sur leur facture de gaz à compter du 1er juillet prochain.

Monique, nonagénaire résidant en banlieue parisienne, a fait partie des destinataires. Adressée fin avril et intitulée "Révision du prix par kWh de votre contrat", elle a ouvert cette lettre sans rien y comprendre. Dans ce courrier, il est question d'une hausse du prix du gaz en juillet par rapport au prix en vigueur en mai, mais "hors indexation mensuelle". Engie enchaîne même avec une "bonne nouvelle" selon ses écrits puisque l'énergéticien annonce… une baisse du tarif en juin. Bref, un enchaînement kafkaïen à n'y rien comprendre. Mais quelles seront les conséquences sur le compte en banque ?

© Linternaute

En réalité, les explications ne sont pas très claires car il est ici question de points très techniques et mal expliqués au grand public. Le prix du gaz comprend différents facteurs : l'énergie pure (le gaz), mais aussi les frais liés à l'acheminement de ce gaz, c'est-à-dire, vulgairement, le transport et le coût d'entretien des tuyaux souterrains qui permettent d'emmener le gaz de son lieu de production au domicile de la personne.

Au 1er juillet, ce sont ces frais d'acheminement qui vont augmenter. Selon une estimation fournie par Engie à Linternaute, cette hausse entraînera une augmentation globale de la facture de l'ordre de 3,8% sur l'année pour des clients ayant un contrat "Gaz passerelle". Mais il n'y a pas que chez Engie, ni même seulement ce contrat qui est concerné. Les 10 millions de ménages ayant un contrat de gaz en France, qu'importe leur fournisseur ou leur type de contrat, verront cette hausse du tarif d'acheminement s'appliquer.

Toutefois, et c'est là la complexité des choses, la facture pourrait... ne pas augmenter. En effet, l'autre composante du prix, à savoir le prix du gaz seul, devrait, pour sa part diminuer. Concrètement, l'énergie coûtera moins chère mais son acheminement coûtera plus cher. Or, le futur prix de l'énergie seule n'est pas encore connu et ne sera dévoilé que le 20 juin prochain. Impossible donc, à ce stade, de savoir si, au final, utiliser le gaz coûtera plus ou moins cher.