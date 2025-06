Un nouveau projet surprenant à l'étude pour avoir plus de place pour les jambes dans l'avion

Airbus réfléchit à un projet de réaménagement de l'intérieur de ses avions, permettant notamment de maximiser la place pour les jambes.

Côté hublot, à l'avant, au niveau des ailes... chacun a sa préférence de place dans l'avion. En classe économique, un problème revient pourtant fréquemment : le manque de place pour les jambes. Selon une étude du comparateur de vols Liligo, lors des vols longs-courriers, la distance moyenne entre les sièges est de 80 centimètres contre 77 centimètres pour les vols courts. Ce sont d'ailleurs Air France et sa filiale low cost HOP! qui offrent le plus d'espace.

En général, les sièges au niveau des issues de secours permettent d'étaler un peu plus ses jambes, mais il faut souvent payer un supplément pour pouvoir les choisir. Le comparateur ajoute que les places en queue d'avion sont également la plupart du temps plus généreuses en espace. Il faut toutefois aimer être près des toilettes et possiblement descendre en dernier de l'avion.

Et si la solution était alors de revoir le placement des sièges dans l'avion ? C'est la question que se poserait Airbus. actuellement. La start-up espagnole Chaise longue a en effet dévoilé à CNN qu'elle "explorait certains concepts à un stade précoce" avec Airbus. L'un des projets est un réaménagement total de l'espace intérieur des avions. Les sièges seraient désormais sur deux niveaux, grâce à la suppression des coffres de rangement. Les passagers pourraient alors choisir entre les deux étages qui ont chacun leur avantage.

© Youtube Chaise Longue

Plusieurs vidéos publiées sur YouTube (ici ou encore par ici) montrent à quoi pourraient ressembler ces nouveaux sièges. L'étage inférieur offrira un espace plus généreux pour les jambes puisqu'il serait possible de les étaler en dessous du siège supérieur. Ce dernier bénéficierait, quant à lui, de "meilleurs angles d'inclinaison" et d'une "plus grande liberté de mouvement" puisqu'il n'y aurait personne derrière au même niveau, a expliqué le designer et PDG de Chaise Longue, Alejandro Núñez Vicente.

Ce dernier a aussi assuré qu'Airbus voyait le "véritable potentiel des sièges à deux niveaux". Ils pourraient apparaitre au milieu de rangées classiques pour laisser le choix aux voyageurs. Pour l'instant cependant, aucun des deux grands constructeurs (Airbus, mais aussi Boeing) n'a publiquement indiqué que ce genre de siège arriverait dans les avions prochainement. Car il y a quelques obstacles à cette technologie.

L'un des critères qui pose cependant problème est celui de la sécurité. Cette disposition pourrait rallonger le temps d'évacuation de l'appareil en cas d'incident. Outre ce souci, la personne en bas pourrait aussi se sentir compressée en faisant face à la structure supérieure. Certains y voient surtout une tentative d'Airbus d'entasser encore plus les voyageurs. "Avec le soutien d'Airbus, il s'agit d'un objectif réaliste et réalisable qui améliorera considérablement les voyages des passagers", assure pourtant Alejandro Núñez Vicente.