Météo : ces départements sont les seuls où l'air sera respirable ce week-end

Samedi va marquer le pic d'intensité de la vague de chaleur. Certains départements sortiront cependant de la canicule plus tôt que les autres.

La vague de chaleur a commencé jeudi en France, mais elle atteindra son paroxysme samedi 21 juin, premier jour de l'été. Ce sera la journée la plus chaude de la semaine. Pour la fête de la musique, protection solaire et hydratation seront de mise. La chaleur va devenir très pesante. Dès la fin de matinée, les températures pourront atteindre les 30 degrés après des nuits très chaudes, comme le précise La Chaine Météo.

Il fera 34 degrés à Paris et Nantes, 35 degrés à Limoges, Rennes et Lyon ou encore 36 degrés à Toulouse. Le vent marin tempère un peu la chaleur sur la pointe bretonne et la côte aquitaine avec seulement 22 degrés à Brest et à Biarritz, mais cela fait figure d'exception samedi. En soirée, il fera encore plus de 30 degrés dans les grandes villes. Les nuits seront presque partout tropicales, soit peinant à tomber en dessous des 20 degrés.

© La Chaine Météo

Heureusement, dimanche, les premières sorties de canicule vont s'observer dans le nord-ouest, alors que l'est et les régions centrales conserveront de très fortes chaleurs. Avec l'arrivée d'un air marin plus frais, les températures vont nettement descendre, avec des chutes jusqu'à 10 degrés en 24 heures. Il fera toujours assez beau, mais plus que 24 degrés à Nantes ou encore 22 degrés à La Rochelle. La côte normande connaitra aussi la fin de la chaleur. "Le quart nord-ouest jusqu'en Ile-de-France sortira de l'épisode de canicule l'après-midi, après la nuit tropicale, avec l'arrivée d'un air moins chaud", précise La Chaine Météo. Pour respirer dimanche, il sera donc préférable de se rendre en Bretagne, dans les Pays-de-la-Loire ou encore en Basse-Normandie.

Sur la capitale, il fera 30 degrés, ce qui reste chaud, mais plus supportable que la veille. A l'est, des orages pourraient éclater dans l'après-midi, ramenant de l'air plus respirable lundi. La chaleur persistera surtout dans le sud-est. "Les températures sont en baisse lundi sur la majorité du pays (à l'exception du pourtour méditerranéen), tout en restant à un niveau supérieur aux normales de saison. Elles repartent à la hausse ensuite sans excès toutefois", annonce Météo-France pour la semaine prochaine.