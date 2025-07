Ces signes montrent que vous avez besoin de vacances, certains passent inaperçus

L'été s'installe peu à peu, et avec lui vient le moment de faire une pause. Certains signes ne trompent pas : quand ils apparaissent, c'est qu'il est temps de partir en vacances.

L'arrivée de l'été marque souvent le moment de souffler. Après plusieurs mois de travail, les beaux jours offrent l'occasion rêvée de poser quelques jours, de décrocher (enfin) du travail et de recharger ses batteries. Encore faut-il savoir reconnaître les signaux qui alertent. Il y a bien sûr la fatigue. Les Français sont de plus en plus épuisés. Selon le baromètre "France émotions" de Viavoice, la Fondation Jean Jaurès et le Point, "57% des Français disent d'abord ressentir comme première émotion la fatigue".

"Cette fatigue est persistante, insistante et si on ne se repose pas, elle devient de plus en plus difficile à gérer et à supporter", prévient Sébastien Hof, psychologue du travail contacté par Medisite. Autre signal important : vous n'avez plus de temps pour vous. Vos journées défilent, remplies de tâches professionnelles et domestiques, mais plus rien ne vous est dédié. Votre corps, lui aussi, peut tirer la sonnette d'alarme : maux de tête fréquents, douleurs musculaires, tensions diverses... Autant de manifestations physiques qui traduisent une surcharge mentale.

Sachez aussi repérer ces autres signes tout aussi révélateurs : des difficultés à se concentrer, une hausse des erreurs au travail, un manque criant de créativité. "L'irritabilité est également un signe qu'il faut prendre en compte", ajoute Sébastien Hof. On supporte moins facilement ses collègues et la vie au bureau. Vous vous surprenez à vous agacer pour un rien ? À perdre patience avec vos collègues ? C'est peut-être le moment de lever le pied.

Quand la pression monte, déconnecter du travail devient presque impossible. Les mails professionnels s'invitent dans les soirées, les pensées liées au bureau tournent en boucle, même durant les moments censés être calmes. Et souvent, la vie personnelle, notamment familiale, en pâtît. L'instant présent est oublié, la patience s'effrite, et on profite moins d'eux.

"La perte de l'envie doit également alerter", estime le psychologue. Mais elle ne concerne pas exclusivement le bureau, la démotivation peut déborder sur les autres sphères de votre vie. Attention si vous avez l'impression que tout effort est vain, si les loisirs perdent leur goût, les interactions sociales deviennent fades. Si vous vous reconnaissez ces signes, il est temps de partir en vacances.

L'alerte est claire quand vous en manifestez plusieurs. Il ne suffit pas de s'absenter quelques jours : encore faut-il vraiment décrocher. Des vacances reposantes passent par une vraie coupure avec le travail, pas de mails, pas d'appels, pas de notifications liées au travail. Sans cette déconnexion totale, l'esprit reste en alerte, empêchant toute récupération durable.