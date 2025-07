Incendie dans l'Aude : de nouveaux départs de feu demain ? Pourquoi la crainte grandit

L'incendie en cours près de Narbonne (Aude) a déjà ravagé plus de 2 000 hectares. La journée de jeudi est grandement redoutée, de nouveaux départs de feu pourraient aggraver la situation.

L'essentiel L'incendie a déjà brûlé plus de 2 000 hectares près de Narbonne. Le feu s'est déclaré au niveau du domaine Saint-Julien de Septime, dans l'Aude, hier après-midi et continue de progresser ce mercredi 9 juillet.

Ce matin, le feu reste actif sur près de deux kilomètres et n’est toujours pas maîtrisé. Le colonel Christophe Magny craint que la journée de demain ne soit propice à de nouveaux départs de feu, en raison d'un "vent changeant sud/sud-est" annoncé, auprès de L'Indépendant.

Dans la nuit de mardi à mercredi, plus de 200 pompiers ont été mobilisés pour surveiller une situation qui "reste active". Au total, plus de 1 050 sapeurs-pompiers sont mobilisés avec 270 engins

L'origine de l'incendie dans l'Aude est encore inconnue. La piste d'un feu déclenché par un mégot de cigarette a été remontée au préfet, mais n'a pas encore été confirmée.

Une enquête a été ouverte pour "destruction involontaire de bois, forêt et plantation par explosion ou incendie", a indiqué mardi dans un communiqué le procureur de la République de Narbonne, Eric Camous."Un expert a été requis afin d'établir la cartographie de la situation et procéder à toute constatation et recherche utile à la manifestation de la vérité", apprend-on.

10:03 - "Le feu est toujours actif", prévient le préfet de l'Aude Dans un communiqué, la préfecture de l'Aude indique que "des réactivations de feux sont intervenues dans la nuit, elles sont maîtrisées par les sapeurs-pompiers qui continuent de les traiter avec l'appui de 2 hélicoptères bombardiers d'eau". De plus, "le feu est toujours actif. Pour votre sécurité et celle des sapeurs-pompiers, le préfet de l'Aude réitère les consignes de vigilance et de ne pas gêner les opérations de secours", peut-on lire sur X. 09:56 - Une cellule d'information ouverte au public Tout comme pour la région de Marseille hier, la préfecture de l'Aude (11) a activé une cellule d'information ouverte au public depuis 8 heures ce mercredi matin après les importants ravages des incendies proches de Narbonne. Elle est joignable au 09 70 80 90 40. 09:28 - Un "vent changeant sud/sud-est" créé l'inquiétude "Le feu n'est ni fixé, ni maîtrisé et "brûle des parties sur lesquelles on a déjà eu des flammes", a souligné mardi après-midi le préfet de l'Aude, Christian Pouget, évoquant "des réactivations de souches d'arbres qui n'avaient pas été totalement brûlées", chez Ici Occitanie. De plus, le colonel Christophe Magny craint que la journée de jeudi ne soit propice à de nouveaux départs de feu, en raison du vent attendu. En effet, un "vent changeant sud/sud-est" annoncé, précise-t-il auprès de L'Indépendant.

L'incendie s'est déclenché au niveau du domaine Saint-Julien de Septime à Narbonne, dans l'Aude, dans l'après-midi du 7 juillet. Il s'agit du troisième feu à toucher la région en moins d'une semaine et la période estivale, propice aux incendies, ne fait que commencer. Le département de l'Aude est placé en vigilance rouge pour les feux de forêt par Météo-France, soit en danger "très élevé" aux incendies.

Le feu qui touché les alentours de Narbonne est alimenté par les vents violents depuis lundi, dans conditions qui font que le "danger météorologique d'incendie est encore très élevé". Le niveau de risque doit diminuer à compter avec l'arrivée de vents faiblissant, "les zones à danger très élevé devraient donc diminuer sérieusement, et le retour de conditions anticycloniques sans vent significatif pour les jours suivants devraient encore limiter le danger", explique Météo France.

Quelques blessés et d'importants moyens mobilisés

Le feu a déjà fait quelques dégâts et détruit un atelier ainsi qu'une écurie entraînant la mort de trois chevaux. Les flammes ont aussi endommagés six maisons, une chapelle, une grange ainsi que deux poids lourds selon le communiqué de la préfecture de l'Aube. Aucune victime n'est à déplorer pour l'heure, mais le feu a tout de même fait une dizaine de blessés qui ont été "très légèrement blessés : cinq sapeurs-pompiers et cinq civils, dont un enfant selon les précisons du ministre de l'Intérieur.

Afin de circonscrire les flammes, d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés. "Plus de 1000 pompiers venus de toute la France et 300 engins, avec des moyens aériens conséquents restent mobilisés", a précisé le patron des pompiers de l'Aude. Un nombre qui a doublé depuis hier, tandis que les supports aériens sont toujours présents : trois avions Dash, deux hélicoptères bombardiers d'eau, un Dragon, six Canadair et un hélicoptère de l'armée.

Des habitants confinés et des routes fermées

Alors que l'épais nuage de fumée est visible à plusieurs kilomètres à la ronde, les riverains de plusieurs quartiers ont été appelés à se confiner. C'est le cas à Roche-Grise, Montplaisir et Réveillon ainsi que pour les habitants du domaine de la Jonquières à Narbonne, de Pras-de-Cest à Bages et de l'ensemble de la commune de Peyriac-de-Mer. Dans le hameau de Pras-de-Cest de la commune de Bages, une partie de la population a par ailleurs été évacuée. Christian Pouget a également tenu à préciser que plusieurs "évacuations d'initiative" avaient eu lieu et que quelques maisons avaient été "léchées par les flammes". L'incendie a aussi entrainé des coupures d'électricité pour environ 300 foyers situé sur les communes de Port-la-Nouvelle et Bages.

Autre conséquence de ce nouvel incendie, cette fois-ci sur les routes, plusieurs portions d'autoroutes ont été fermées à la circulation. Axe principal qui relie la France à l'Espagne en longeant la mer Méditerranée, l'A9 a été fermée dans les deux sens de circulation entre Narbonne et Sigean avant de rouvrir ce mardi 8 juillet à 10 heures. L'A61 a été fermée entre Lézignan et Narbonne dans le sens Toulouse-Narbonne en direction de Perpignan, rapporte Ici. Les aires de repos situées à proximité ont quant à elles été évacuées et deux routes départementales ont également été fermées aux automobilistes dans l'après-midi, mardi.