Une distribution gratuite va ravir les clients chez McDo cet été, et c'est bon pour les enfants

McDonald's a trouvé un moyen de se rendre vraiment utile pour les enfants et de casser un peu son image de temple de la malbouffe. Et c'est gratuit.

1589 restaurants McDonald's se trouvent aux quatre coins de France. L'un des incontournables de la chaine est évidemment le happy meal : ce menu à 4 euros pour les enfants, avec à l'intérieur un repas ainsi qu'une surprise. Depuis 10 ans, McDonald's s'est mis à glisser des livres jeunesse dans les Happy Meal. Les enfants peuvent choisir entre un jouet ou un livre, sauf le premier mercredi du mois où le livre est imposé.

Selon un communiqué de la chaîne de fast-food, une fois sur trois, le livre est choisi. Ainsi, 150 millions de livres ont été distribués en France en 10 ans selon l'enseigne, dont 25 millions l'an dernier. En 2024, un livre jeunesse sur 5 en France a été distribué dans les menus pour enfants. McDonald's est ainsi devenu le plus grand distributeur de livres jeunesse, dépassant des géants du secteur tels Amazon, la Fnac, Leclerc ou encore Cultura.

McDonald's ne compte pas s'arrêter là. En association avec Hachette Jeunesse et le Centre National du Livre, une opération exceptionnelle est lancée cet été, jusqu'au 2 septembre. Une collection de six livres-jeux d'enquête est proposée, avec un nouveau livre par semaine. Sur les dernières semaines de l'été, deux titres déjà parus seront remis à l'honneur. Ces livres vont remplacer temporairement la collection 2025, "Le Musée magique", écrite par Agnès Martin-Lugand.

Dans cette collection, "les enfants embarquent avec Chloé, Mila, Ethan et leur chien Oslo, quatre petits héros intrépides réunis au sein d'un mystérieux club d'aventuriers". Dans chaque livre se trouve un mélange d'histoires, de jeux et d'énigmes. "Chaque livre-jeu est une petite aventure à emporter partout, à la plage, en pique-nique, ou dans un train. On continue de faire ce en quoi on croit depuis 10 ans : rendre la lecture accessible, vivante, et surtout… amusante", explique Eloi de La Celle, directeur senior impact chez McDonald's France.

Cette initiative ne fait pas l'unanimité puisque le livre est accompagné d'une nourriture grasse et loin des standards des repas équilibrés, comme l'a soulevé sur franceinfo une libraire installée près d'un McDonald's. "On présente le livre comme quelque chose de gratuit, en échange d'un hamburger, donc de la malbouffe. En fait quelque chose qui est gratuit, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur", regrette-t-elle. Certains clients ont affirmé que cette initiative avait donné le goût de la lecture à leurs enfants, voire les déculpabilisait un peu d'emmener leurs enfants dans la chaîne de restauration rapide. Ce qui est peut-être aussi le but recherché.