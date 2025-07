Trop de grands-parents disent ces 5 phrases à leurs petits-enfants, c'est une erreur terrible selon des psychologues

Les grands-parents peuvent tisser un lien particulier avec leurs petits-enfants. Ils doivent cependant prêter attention à ce qu'ils leur disent.

26% des enfants français séjournent chez leurs grands-parents pendant la pause estivale, selon une étude Statista de 2022. Les instants partagés avec les petits-enfants sont précieux pour leurs aînés : 69% aimeraient même passer plus de temps avec ces derniers, selon une enquête IFOP de 2021. Les grands-parents expliquent que ces moments leur permettent notamment de "se sentir utiles" et d'avoir "des petits plaisirs". En échange, ils apportent aux enfants "un lien affectif sur lequel ils peuvent compter et dont ils se souviendront toute leur vie".

En fonction du temps qu'ils passent ensemble, les grands-parents peuvent donc avoir un rôle majeur dans la vie de leurs petits-enfants. Selon le psychologue Daniel Glaze, auprès de Good to Know, ils représentent souvent "la sagesse, l'amour inconditionnel et la douceur". Pour que cette relation fonctionne bien, il faut toutefois faire attention à certains aspects et particulièrement à ce qui est dit aux enfants. "Les grands-parents exercent une influence considérable sur les jeunes esprits en développement. (...) Des commentaires inconsidérés, qui peuvent paraître insignifiants aux adultes, peuvent avoir des répercussions faussées sur le développement des enfants", a prévenu l'expert.

Certains petites phrases peuvent notamment ébranler la confiance familiale telles que "ne le dis pas à tes parents" ou "tes parents ont tort à propos de...". Le risque est aussi d'affaiblir l'autorité parentale. "De plus, cela montre aux enfants qu'ils pourraient se retrouver dans des situations où il est dans leur intérêt de ne pas en parler à leurs parents", a estimé, auprès du Huffpost, Zainab Delawalla, psychologue clinicienne à Atlanta. Il faut au contraire les inviter à faire preuve d'honnêteté.

Pour ne pas créer du ressentiment au sein de la famille, il est aussi déconseillé de faire des comparaisons avec les autres petits-enfants, désigner un préféré, ou sortir des petites phrases comme "j'aimerais que tu ressembles davantage à ton frère/ta sœur". Les commentaires sur l'apparence physique, comme "tu grandis tellement, tu as pris du poids ?" sont également à proscrire. Ils peuvent réduire l'estime et la confiance en soi des plus jeunes. Il est préférable de s'intéresser à leurs personnes, à ce qu'ils sont à l'intérieur, en leur posant des questions sur leurs centres d'intérêt, leurs envies...

Enfin, il est aussi recommandé d'éviter de les forcer à montrer des gestes d'affection, en leur demandant notamment de "venir faire un câlin ou un bisou à papi et mamie". "Bien que cette expression soit probablement empreinte d'amour et d'un désir tout à fait normal de favoriser la proximité et le lien avec un enfant, elle peut aussi, involontairement, priver l'enfant de son droit à l'autonomie et le pousser à abandonner et à remettre en question ses limites corporelles", a expliqué Andrea Dorn, psychothérapeute.