Ce n'est pas pour y mettre une paille, le trou dans la languette des canettes a une utilité très bien pensée

Tout le monde pense que le trou dans les languettes des canettes de soda a été pensé pour y glisser une paille, il n'en est rien. Les fabricants ont été bien plus intelligents.

C'est un geste que nous maîtrisons tous depuis notre plus jeune âge : attraper une canette de soda dans le réfrigérateur et l'ouvrir grâce à la languette fixée sur le couvercle. Et il n'aura échappé à personne que les languettes des canettes de tous les sodas du marché sont toutes parfaitement identiques. Que l'on ait envie de siroter un Perrier, un Coca-Cola, un Pepsi, un Lipton Ice Tea ou encore un Schweppes, le geste reste toujours le même.

Ce design intelligent est né en 1962, lorsque l'ingénieur américain Ermal Cleon Fraze se retrouve sans ouvre-boîte pour ouvrir sa canette de bière lors d'un pique-nique. C'est en forçant sur le couvercle avec un pare-choc de voiture que ce dernier a l'idée d'ajouter une languette détachable sur le dessus de la canette, éliminant ainsi le besoin de se munir d'un appareil séparé. C'est ensuite l'Américain Daniel F. Cudzik qui se charge de perfectionner le dispositif en 1975. Il propose alors de souder complètement le petit levier métallique à la canette.

Mais ce dernier n'a pas pensé qu'à attacher la languette à la canette. Il y a aussi ajouté un petit trou ovale très ingénieux. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce dernier n'a pas pour but de tenir une paille bien en place. Il sert en fait à réduire l'effort nécessaire pour perforer le couvercle des canettes de soda. Il agit comme un levier et rend l'ouverture plus simple.

Ce petit trou ergonomique a aussi une utilité environnementale, comme le rapporte le site internet de recettes de cuisine Marmiton. Grâce à cette forme bien pensée, les fabricants réduisent leurs dépenses en aluminium. Un aspect non négligeable quand sait que 4,7 milliards de canettes ont été vendues en France en 2024, selon les informations de Rayon Boisson.

Ce chiffre astronomique représente d'ailleurs une hausse d'un milliard d'unités vendues en dix ans. Sur l'année 2024, les Français ont bu, en moyenne, 77 canettes, contre 17 seulement en 1994. Selon les chiffres du BCME, deux tiers des canettes vendues en France sont recyclées. C'est moins que dans le reste de l'Europe, où le taux de recyclage atteint 75 %.

Parmi les autres aspects méconnus des canettes de soda, on peut par exemple rappeler que leur paroi est plus fine qu'un cheveu ! Pourtant, elles sont capables de résister à des pressions verticales allant jusqu'à 90 kg. Selon le métal utilisé et la contenance, les canettes pèsent 20 g en moyenne.