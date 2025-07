Orages en France : Paris et 14 départements en vigilance orange, des inondations en cours

Des orages éclatent en France ce jeudi 24 juillet. Ils seront accompagnés de fortes pluies : 14 départements ont été placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo France.

"Au cours des prochaines heures, les intensités pluvieuses sont parfois fortes, avec jusqu'à 20 à 30 mm en moins d'une heure", prévient Météo France. Une tendance à l'accalmie se dessine en cours de matinée, puis les pluies reprennent localement de la vigueur dans l'après-midi, avec un caractère orageux à nouveau plus marqué. L'accalmie véritable ne se fait réellement sentir que jeudi en soirée, et le lendemain, vendredi.

Ce jeudi 24 juillet, l'épisode orageux occasionné dans certaines zones, d'importants cumuls de pluie et nécessitant une vigilance particulière. Sur les trois dernières heures, les pluies ont surtout concerné les départements du sud-est parisien ainsi que l'Aube et le sud de l'Aisne, avec 10 à 20 mm en général, localement 30 mm, précise Météo France. "Une goutte froide peu mobile, centrée sur la région parisienne, génère des pluies orageuses abondantes pendant plusieurs heures", apprend-on.

Dernières mises à jour

08:05 - Une petite ville de l'Aisne sous les eaux Dans le département de l'Aisne, les inondations font déjà des ravages. La préfète, Fanny Anor, a appelé "à la plus grande vigilance" face aux "averses orageuses, localement fortes et stationnaires, (qui) pourraient entraîner des inondations temporaires en zones sensibles". À Bohain-en-Vermandois, l'eau est montée très rapidement après une averse orageuse soutenue. En une heure, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitations, soit 80mm. Aucune victime n'est à déplorer, un habitant a été mis en sécurité selon BFMTV et onze autres qui se trouvaient dans un gymnase ont été déplacés.

08:00 - Le réseau routier francilien en proie aux inondations Ce jeudi, des inondations sont prévues sur le bassin parisien, le réseau routier pourrait être impacté. Les fortes pluies glissent "au sud-est de l'Ile-de-France, aux confins de la Bourgogne et de la région Centre", prévient La Chaine Météo. Dès cet après-midi, de fortes averses et orages éclatent encore sous un ciel très menaçant, encore sur l'Ile-de-France et la Champagne-Ardennes. Des cumuls supplémentaires ponctuels de 15 à 20 mm sont encore possibles. Localement, la station météo prévoit jusqu'à 80mm de cumuls, soit l'équivalent d'un mois de pluies d'un mois de juillet.

23/07/25 - 23:14 - Quelles prévisions pour la soirée de jeudi et pour la journée du vendredi 25 juillet ? Demain, jeudi 24 juillet la soirée pourrait encore être bien fraîche au nord. Les pluies se calmeront peu à peu dans le nord-est, mais le ciel restera très nuageux, avec une ambiance toujours fraîche sous le vent du nord. Dès vendredi, l’instabilité se résorbera progressivement et l’anticyclone commencera à se réinstaller par l’ouest. Les températures amorceront une lente remontée sur tout le pays, avec un retour de conditions estivales mais pas partout : de nouvelles pluies pourraient concerner la moitié nord de la France dimanche.

23/07/25 - 21:42 - Des risques d’incendies dans le sud-est en raison de la chaleur ? Dans l'après-midi du jeudi 24 juillet, le vent de secteur nord à nord-est tendra à se renforcer, notamment sur la moitié nord du pays. Il accentuera une sensation de fraîcheur hors norme pour la saison. Les maximales plafonneront entre 17 et 22°C au nord, 22 à 24°C dans le Sud-Ouest. Le ciel restera très nuageux sur une large partie du pays avec encore des pluies régulières dans le nord-est, de la Champagne à l’Alsace. Ailleurs, quelques éclaircies reviendront timidement. Toutefois, le sud-est conservera un temps estival avec un soleil brillant et des températures atteignant 30 à 32°C sur le pourtour de la Méditerranée. Le mistral devrait se lever progressivement, dans la vallée du Rhône notamment. Les rafales atteindront les 60 km/h en fin de journée. Un risque d’incendie devient modéré en Provence.