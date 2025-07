Vigilance orages : presque tout le pays en alerte, des fortes pluies annoncées

Des orages éclatent en France ce mercredi 23 juillet. 83 départements sont en alerte.

Les conditions météo se dégradent davantage ce mercredi 23 juillet. Une goutte froide se trouve entre les îles britanniques et la Manche. Cet air froid en altitude va provoquer une dégradation orageuse. L'instabilité sera particulièrement marquée sur les régions du nord-ouest et du centre. Les averses seront fréquentes et les orages pourront être forts. De la grêle et des fortes rafales entre 70 et 90 km/h sont aussi possibles.

Météo France a ainsi placé 83 départements en vigilance jaune orages, soit presque la totalité du pays. Seuls la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes, la Gironde, les Landes, le Finistère, les Côtes d'Armor et les deux départements corses ne sont pas concernés par l'alerte. Seule la Corse connait d'ailleurs une vraie journée d'été avec soleil et chaleur. "Orages parfois bien pluvieux sur une bonne partie du pays, surtout au nord de la Loire", précise Météo-France. Les averses orageuses les plus intenses sont attendues dans l'après-midi de la Normandie vers l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, le Limousin et le Périgord. Il faudra donc être prudent.

8 départements de l'ouest ont aussi été placés en vigilance jaune pluie-inondation : la Manche, le Morbihan, l'Orne, la Sarthe, la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. Les cumuls de pluie pourront aller jusqu'à 50mm. La grêle se concentre sur le Massif central et la Bourgogne. L'instabilité orageuse faiblira en soirée, se concentrant sur les régions de la Normandie au nord des Alpes. Des pluies abondantes devraient cependant persister, notamment sur l'Ile-de-France. Si les averses sont durables, certaines rues pourraient être un peu inondées. Une aggravation du niveau de vigilance est possible sur l'Ile-de-France, le nord du Centre-Val de Loire et le sud de la Picardie, prévient Météo-France.

Jeudi, la dépression va glisser vers l'est avec un temps perturbé entre le Massif central, la Bourgogne, la région lyonnaise et les Alpes. Des orages accompagnés de grêle et d'une forte intensité électrique sont attendus dans ces régions. Le retour à un temps plus calme est envisagé en fin de semaine.