Votre enfant est souvent infect quand vous le récupérez après les vacances ? C'est "bon signe" selon une experte !

Si vous laissez vos enfants chez les grands-parents pendant les vacances, vous avez déjà dû remarquer qu'ils peuvent multiplier les crises quand vous les récupérez. Pas d'inquiétude.

Pendant les vacances d'été, 26% des enfants français séjournent chez leurs grands-parents, selon une étude Statista de 2022. Quelle n'est pas la surprise des parents quand ces derniers leur assurent que l'enfant a été calme, alors que le petit à peine récupéré fait une crise. Les parents imaginant souvent de belles retrouvailles se retrouvent très déçus. Pourtant, ce n'est pas une si mauvaise chose.

Emmanuelle Rigeade, infirmière puéricultrice et coordinatrice de May App, interrogée par le Huffington post, rassure en affirmant que c'est un comportement assez commun : "Chaque enfant est différent en fonction de son environnement, du lieu et des personnes, et c'est tout à fait normal. Tous les enfants font ça". Elle détaille également plusieurs explications.

Tout d'abord, cela tient à la nature de la relation entre les enfants, leurs parents et leurs grands-parents. Avec ses parents, l'enfant peut adopter des "comportements de décharge" car ce sont les personnes avec lesquelles "il se sent le plus en sécurité". Ainsi, il se permet des attitudes qu'il n'aurait en compagnie d'aucune autre personne. Par ailleurs, les parents n'ont pas, la plupart du temps, la même disponibilité que les grands-parents pour s'occuper des enfants. Leur attention ne peut pas être exclusive. Les petits tentent ainsi de réclamer davantage d'attention des êtres desquels ils ont été éloignés durant un moment.

C'est bien connu, les grands-parents sont aussi souvent moins exigeants et plus souples sur les règles car ils n'ont pas la même "charge éducative". L'enfant peut alors réagir brutalement quand il retrouve le cadre habituel : "Le jeune enfant ne fait que ça, tester le cadre de son environnement. Il a forcément testé chez les grands-parents, il le teste en revenant à la maison et vérifie que ça n'a pas changé", explique la spécialiste.

Face à ce comportement, il peut être bien d'anticiper en rappelant avant les vacances qu'il existe une différence entre les parents et les grands-parents. C'est ce que préconise la psychologue pour enfants, Angélique Cimelière, auprès de Magic maman. "Les parents sont là pour donner des règles, et même si tes grands-parents sont moins sévères ou n'ont pas les mêmes habitudes que nous, sache qu'en rentrant, la vraie vie reprendra le dessus", donne-t-elle en exemple.

Dans tous les cas, pas de panique, cette réaction des enfants est tout à fait normale. Emmanuelle Rigeade va plus loin en assurant que c'est même "bon signe". Ce comportement n'est pas une "provocation", mais plutôt l'expression d'un besoin de sécurité et d'attention. De plus, "c'est satisfaisant de savoir que son enfant se comporte bien quand il est à l'extérieur et qu'on n'est pas là, c'est très rassurant". Alors lors des retrouvailles, il est recommandé de se montrer un peu plus flexible le temps que l'enfant se réadapte et de ne pas prendre à cœur les oppositions qu'il pourrait manifester.