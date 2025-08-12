Contre les gens qui urinent dans la rue, cette commune teste une nouvelle solution : "On fait un mouvement de va-et-vient"

Pour mettre fin aux odeurs d'urine dans les rues, cette commune a mis en place un dispositif qui a prouvé son efficacité.

C'est un problème que rencontrent toutes les villes de France : les rues embaumées par l'odeur d'urine. Un fléau qui fait rage toute l'année, mais qui s'amplifie à la période estivale, sous l'effet de l'arrivée des touristes et de la chaleur tapant sur les centres-villes. Dans le Val-de-Marne, la commune de Villeneuve-Saint-Georges a décidé de s'emparer du problème et de trouver une solution.

Non, la mairie n'a pas réussi à mettre fin aux incivilités des passants qui soulagent leurs envies pressantes dans des coins de rue. A défaut, elle a décidé de camoufler les odeurs d'urine par des parfums plus agréables : elle pulvérise un spray odorant à la senteur de bubble-gum qui masque les effluves dérangeants. Une odeur très forte de bonbon envahit nos narines. L'opération a lieu "une à deux fois par semaine" dans la plupart des rues, mais surtout dans les zones où certains habitants ont visiblement fait un arrêt technique, explique un employé de la mairie à RMC. "On fait un mouvement de va-et-vient", explique-t-il à la radio, et le spray se répand efficacement.

Le dispositif a été mis en place en mai 2025 et semble satisfaire les habitants de Villeneuve-Saint-Georges. "Les gens sont très contents et on a un très bon retour", assure l'agent municipal. Certains locaux attestent de l'efficacité du spray auprès de nos confrères : "C'est une bonne chose oui, ça va faire disparaître l'odeur". D'autres remettent toutefois en question le choix du parfum recouvrant, comme ce passant qui juge la senteur "un petit peu forte" et aurait préféré de "la violette ou [de] la rose". Reste que l'odeur de bubble-gum est préférable à celle de l'urine.

© 123RF - nomadsoul1

Si cette solution consiste plus à recouvrir le problème qu'à l'éliminer, la mairie travaille à la lutte contre ces incivilités. Plusieurs personnes prises sur le fait en train d'uriner dans la rue ont été verbalisées à Villeneuve-Saint-Georges, 40 PV ont été dressés pour de ce genre de faits sur le mois de mai. "On a augmenté nos effectifs de police municipale de 4 à 17 agents", assure la maire Kristell Niasme. Mais il est impossible d'empêcher toutes ces incivilités, alors la municipalité agit sur la propreté : "On nettoie, on désinfecte mais aussi on travaille sur l'amélioration de l'odeur".

Reste que des mesures peuvent être prises contre certains endroits où les odeurs d'urine sont récurrentes, notamment des bars et des épiceries vendant de l'alcool et près desquels les personnes alcoolisées se soulagent en pleine rue. La mairie a ainsi fait fermer un commerce du centre-ville qui vendait de l'alcool à des heures non-autorisées. Outre les lieux, la faute reposerait sur une certaine partie de la population selon l'opinion publique : "Ce sont les hommes, ce ne sont pas les femmes qui font ça", affirme ironique une habitante de Villeneuve-Saint-Georges à RMC. Et un autre d'ajouter que les gens, quels qu'ils soient, "ne le feraient pas s'ils étaient un petit peu plus civilisés".